La expulsión de Remo Freuler por una falta a Ferland Mendy en el minuto 17 marcó el desarrollo del Atalanta-Real Madrid (0-1) y el técnico del equipo italiano, Gian Piero Gasperini, no ocultó su indignación por la actuación del árbitro, el alemán Tobias Stieler. “Arruinó el partido. No sé cuál hubiera sido el resultado, pero salió un encuentro diferente”, declaró a Sky Sports.

“Queda la amargura de no haber podido jugar el partido esperado. Más allá del resultado, nuestra satisfacción era poder jugar contra el Real Madrid en la Liga de Campeones. La clasificación no está cerrada, tenemos que ir a ganar a Madrid. Solo nos vale un resultado, si logramos esta hazaña pasaremos”, continuó.

“No sé qué hubiera pasado en un 11 contra 11, hubiera sido un partido diferente, más jugado, más bonito. Su nivel técnico es muy alto, en el juego, en la posesión del balón, pero hubiera sido otro tipo de partido, más abierto, y empezamos bien. Hemos defendido bien y hemos estado a punto de conseguir el objetivo”, añadió el técnico del Atalanta.

La indignación de Gasperini con el árbitro fue subiendo de tono: “El contacto es un gesto técnico que no se puede quitar, existe la tentación de eliminar toda forma de contacto y esto es un suicidio futbolístico. No voy a decir nada porque si no la UEFA me dejará fuera dos meses... Pero no podemos tener árbitros que nunca han jugado al fútbol y no saben distinguir entre una falta y un contacto. Si no lo entienden, deberían cambiar de trabajo. No hace falta ser un ingeniero de la NASA para entender estas cosas. Luego tienen los medios de televisión que no se sabe cuándo entran en juego, pero ni siquiera frente a las imágenes lo pueden entender. Esto también se aplica a nuestra liga, al menos esta noche ha habido más juego...”.

“Estamos un poco decepcionados, pero nos recuperaremos. ¿La lesión de Zapata? He hablado con Duván, no parece una distensión, más bien una contractura del cuádriceps. Estoy decepcionado, pero vamos a Madrid con toda la confianza. Tal vez hubiéramos perdido de todos modos, pero lamento la forma en que se produjo, porque queríamos hacer un gran partido”, concluyó.