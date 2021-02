La lesión de Benzema, una de las muchas bajas del Real Madrid para la ida de los octavos ante el Atalanta, no va a ser cubierta por Mariano. Zinedine Zidane ha apostado por Isco en el once titular de los blancos. El centrocampista acompañará a Vinicius y Asensio en la zona de ataque del Madrid en el Gewiss Stadium. El resto del once titular ante los italianos no ofrece ninguna sorpresa. El Madrid formará con Courtois, Lucas Vázquez, Varane, Nacho, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Asensio, Isco y Vinicius.

El Madrid es el único equipo español que disputa el partido de ida de los octavos de final de la Champions como visitante. El balance de los equipos españoles en el primer duelo de los cruces se salda hasta ahora con tres derrotas. El Sevilla cayó ante el Borussia Dortmund (2-3); el Barça fue goleado por el PSG (1-4) y el Atlético cayó (0-1) ante el Chelsea en el destierro de Bucarest.