Victoria Abril es la última representante del negacionismo del coronavirus. El próximo martes, la Asociación de Informadores Cinematográficos (AICE) entrega los Premios Feroz, el reconocimiento de la crítica especializada a lo mejor del año en cine y series. Este año, el Feroz de Honor por su trayectoria artística recaerá en Victoria Abril. Y la actriz se destapó esta semana con una serie de datos sacados «del internet» o directamente falsos y calificó todo lo que rodea la pandemia como «coronacirco». En la más polémica de sus intervenciones, arengada por una pregunta sobre la actual situación sanitaria, la intérprete llegó incluso a poner en duda la eficacia de las vacunas, alegando que «nos están usando como cobayas para sus pruebas», sin aclarar el quién o el por qué. Y siguió: «Son experimentos sin probar que nos están metiendo rapidito y no están funcionando». «No me importa que me llamen conspiranoica», explicó.

Su particular postura ha desatado multitud de críticas y entre ellas se encuentra la del presidente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales. Alfonso Reyes ha tirado de su ironía habitual y ha lanzado en Twitter una ocurrente encuesta titulada: “¿Quién es tu negacionista de cabecera?”. El que fuera pívot internacional ofrece cuatro posibilidades: Miguel Bosé, Victoria Abril, El señor licenciado y Bunbury.