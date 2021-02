El “coronacirco” de Victoria Abril

El martes, la Asociación de Informadores Cinematográficos (AICE) entrega los Premios Feroz, el reconocimiento de la crítica especializada a lo mejor del año en cine y series. Este año, el Feroz de Honor por su trayectoria artística recaerá en Victoria Abril, que en la mañana de ayer tenía programada la rueda de Prensa correspondiente al homenaje. Para visible incomodidad de los presentes y como obviando metafóricamente su papel en la siempre recomendable «Tiempo de silencio», la protagonista de «¡Átame!» y «Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto» se dedicó a desgranar lo que ella, aportando datos «del internet» o directamente falsos, calificó como «coronacirco».

En la más polémica de sus intervenciones, arengada por una pregunta sobre la actual situación sanitaria, la intérprete llegó incluso a poner en duda la eficacia de las vacunas, alegando que «nos están usando como cobayas para sus pruebas», sin aclarar el quién o el por qué. Y siguió: «Son experimentos sin probar que nos están metiendo rapidito y no están funcionando». «No me importa que me llamen conspiranoica», explicó ante la mirada atónita de María Guerra, presidenta de una AICE que se desmarcó de inmediato del discurso de Abril: «Tanto la Asociación como la organización de los Premios Feroz están firmemente comprometidos con las medidas sanitarias impulsadas por las autoridades nacionales, autonómicas y locales para la lucha contra la covid», se podía leer en su comunicado hecho público tras la polvareda en redes.

La actriz Victoria Abril posa para los reporteros durante la rueda de prensa convocada con motivo de la concesión a la actriz del Feroz de Honor 2021

Los sonoros e inciertos «hay más muertes con vacuna que sin vacuna» o el «esto no es una pandemia, sino una ’'plandemia’'» de la actriz sumándose al oscurantismo y cuyo homenaje sigue en pie a pesar de las comprensibles quejas de varios miembros de la asociación, ha sorprendido a propios y extraños, que no esperaban que Abril, por ejemplo, comparara la situación de España respecto al virus con la de un país como Francia, que conoce muy bien, pero cuyas cifras de fallecidos manipuló por completo.

El segundo asalto llegó por la tarde, cuando Abril tenía prevista una «masterclass» organizada por la propia AICE, para repasar su carrera. Según la asociación, se intentó durante toda la tarde que la actriz diera marcha atrás o, por lo menos, tuviera unas palabras de disculpa para con los fallecidos por coronavirus, pero esta se negó amparándose en su derecho a la libertad de expresión. Así las cosas, se optó por leer el comunicado al principio del segundo acto y se pidió disculpas desde dirección a los patrocinadores, que se han visto envueltos en una polémica que ensucia el laborioso trabajo de una organización formada por más de 220 profesionales.

El alcalde de Alcobendas, Rafael Sánchez Acera (2i) y la actriz y cantante, Victoria Abril (3i) posan antes de una rueda de prensa en el Auditorio del Centro de Arte de Alcobendas en Madrid (España), a 25 de febrero de 2021. Victoria Abril recibió el Premio Feroz de Honor 2021 el pasado mes de enero, en reconocimiento a su trayectoria profesional, con cerca de un centenar de películas y una veintena de series de televisión. 25 FEBRERO 2021;PREMIO FEROZ;CANTANTE;PELÍCULAS;ACTRIZ;TELEVISIÓN;SERIES;CINE;MÚSICA Óscar Cañas / Europa Press 25/02/2021

Por supuesto, el arrebato de Abril la inserta en una lista de celebridades y rostros conocidos que han abrazado, de algún modo, el «negacionismo» desde el inicio de la pandemia en ese club que ya completan Miguel Bosé o Van Morrison. Más curioso es el caso del también cantante Enrique Bunbury, que primero dio su apoyo a una manifestación de «conspiranoicos», para luego retirarlo y, unos días después, emitir un comunicado que volvía a sembrar dudas sobre la intención gubernamental para con la vacunación y exhortar a sus aficionados a tener «una mente abierta», línea de pensamiento que también adoptó Alaska, preguntada por la OMS y el origen mismo del virus.