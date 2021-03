Me preguntan los viejos del clan, vamos mi padre y mi suegro, que cuándo juega el Madrid. Casi me da vergüenza decir que el lunes. Aunque me da casi más vergüenza ofrecer explicaciones. Me sale un «preguntad a Tebas». Ya saben: que si mandan las teles, que si el mercado chino, que si esta semana no hay Champions, pero sí hay Copa y quizá se acuerden, o no, de la eliminación con el Alcoyano. El caso es que el Madrid juega un lunes. Como hizo el Atlético la semana pasada. Terminará coincidiendo el lunes que vayan a vacunarse del puto coronavirus con un Clásico. Al tiempo.

Las jornadas de cuatro días son un embarazo múltiple de once meses. Son uno de esos bares reinventados. Lugares en los que antes te tomabas la primera y ahora están camino del colegio de los niños con carteles que anuncian desayunos trufados de aguacate y veganismo. Los horarios han muerto salvo para recogerse por la noche.

El fútbol los lunes es un Mendy arreglándote el cruce de octavos de la Champions. Es Pablo Iglesias de nazareno, Monedero gritando «oooleee» en Las Ventas, Ayuso cantando a los Sex Pistols o Martínez-Almeida celebrando el gol de Mendy que te apaña la primera eliminatoria de la Liga de Campeones.

Arrancar la semana con un Real Madrid-Real Sociedad es como sentarse en una terraza plantada en zona azul que disimula su condición con palmeras de plástico y estufas que no engañan al Norte. Y si encima los chicos de Zidane entran en la quiniela y te estás jugando una de catorce porque lo del pleno al quince ya lo hemos descartado... Los lunes se hicieron para otra cosa.