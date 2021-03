El capricho del príncipe de Johor: vive en la casa de los Picapiedra

El máximo accionista del Valencia, Peter Lim, podría haber cerrado un acuerdo con el Príncipe de Johor para que este último se quede “el control y la gestión” del club de Mestalla y que implicaría su entrada en el accionariado del mismo. Según ha informado À Punt, la radiotelevisión pública valenciana, el Príncipe de Johor, un estado de Malasia, “habría llegado el pasado lunes a un acuerdo con Peter Lim” por el que sería “socio capitalista no mayoritario pero con el control total de la gestión del club”. No es un hombre cualquiera, ni por el dinero que tiene ni por las excentricidades. Empezando por su propio nombre; se llama: Tunku Ismail Idris Abdul Majid Abu Bakar Iskandar Ibni Tumku Ibrahim Ismail.

El Príncipe de Johor, Tunku Ismail, colgó el pasado lunes capturas de lo que parecía ser un informe económico sobre el Valencia e indicó con un emoticono que estaba pensando. nku Ismail, que es amigo de Lim y visitó las instalaciones del club en 2016 al poco de hacerse el empresario de Singapur con la mayoría accionarial del club, realizó horas después una serie de reflexiones en las que pareció ofrecerse como solución a los problemas de la entidad e incluso habló de ella en primera persona.

Ha contado qué quiere hacer con el club: “Quiero expandir mi imperio, abrir mis alas y avanzar en nuevos desafíos. Por último, pero no menos importante, no voy a cambiar vuestro escudo o tradición. Como he dicho al principio, soy de la realeza, no un hombre de negocios. Estoy aquí por la gloria, el éxito y la historia”, añade.

“¿Qué necesita el Valencia? Necesitáis a alguien que sepa de fútbol, con hambre de éxitos, apasionado y que entienda lo grande que es el Valencia como club. Primer paso, necesitamos gente de fútbol en el club. Punto”.

Dinero no le falta: tiene avión Boeing 737 y unos 300 coches de alta gama, uno de ellos dicen que es un Mercedes de 1936 que Hitler regaló a su familia. Además, su fortuna está valorada en unos 750 millones de dólares. Uno de sus coches más peculiares, aunque puede que no excesivamente funcional es el troncomóvil, el famoso coche de los Picapiedra, que se lo regaló un monarca del estado vecino de Pahang.

Tiene un motor a combustión interna alimentado por gasolina y le encantó porque alguna vez se ha declarado fan de una serie que hace años fue muy popular. Para que los coches no sufran desgaste, el garaje tiene aire acondicionado para que los coches no sufran por el calor de Malasaio y un equipo de mecánicos que los mantienen en perfecto estado. Pero el coche de los picapiedra no está en el garaje.

El coche, en realidad es lo menos llamativo porque el príncipe se ha construido un palacio en honor a los Picapiedra y el coche está en la entrada. El Istana Mersing, o Istana Flintstones, como se le conoce popularmente , hipnotiza a los turistas por los múltiples colores y la forma única del edificio, como los de los dibujos de Hanna-Barbera. Tiene vistas al mar, con un faro de nueve pisos y 17 habitaciones, incluidas dos suites presidenciales. El palacio de dos pisos, construido para parecerse a una cueva gigante de la serie de dibujos animados, también tiene un museo y una biblioteca privada, que alberga 60.000 cómics originales de Marvel procedentes de Australia.

“Recuerdo haber llegado a casa de la escuela y esperar a que empezaran los dibujos. Fred Flintstone, el personaje principal, sigue siendo mi favorito. Nunca podría aburrirme viendo la serie porque me trae muchos buenos recuerdos de mi infancia”, asegura el príncipe “Cada pequeña cosa se construyó desde cero y todo se hizo correctamente”, insiste y consiguió el permiso de Hanna-Barbera para construirlo.

Palacio del príncipe de Johor

Johor, según Wikipedia, es un estado en el sur de Malasia que se conecta con Singapur mediante carreteras elevadas y es conocido por sus playas y su bosque tropical.