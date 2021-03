Un príncipe quiere comprar el Valencia

El príncipe de Johor, hijo del Sultán de Johor y amigo personal de Peter Lim, ha compartido diferentes imágenes del Valencia en los últimos días en sus redes sociales. Ya se habla de su posible desembarco en la capital del Turia junto a Peter Lim o adquiriendo su paquete accionarial, motivo por el que ha querido aclarar distintas cuestiones; por ejemplo, que no cambiará el escudo ni las tradiciones del Valencia.

Los 5 puntos que ha querido aclarar el príncipe de Johor tras ser relacionado con el Valencia

“1.- Yo no soy un empresario, soy un príncipe.

2. El dinero no me motiva. La gloria y hacer historia me motiva.

3. No es un secreto que yo amo el fútbol. Soy un apasionado.

4. No soy nuevo en el fútbol. He creado un club y ha pasado de luchar por la permanencia a ser un campeón dominante. He ganado 16 títulos en 8 años. Somos el club más grande el sudeste de Asia y uno de los más grandes de Asia.

5. Quiero expandir mi imperio y extender mis alas, y tener nuevos desafíos.

Último pero no menos importante. No soy quien cambiará el escudo del equipo o la tradición. Como he dicho antes. Yo soy de la realeza, no un empresario. Estoy aquí por la gloria, el éxito y la historia.

¿Qué necesita el Valencia? Necesita alguien que sepa sobre fútbol, con hambre de éxito, apasionado y que entienda cómo de grande es el Valencia como club.

Primer paso. Necesitamos gente de fútbol en el club. Punto y final”, ha escrito el príncipe de Johor.