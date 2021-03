Vinicius ha cumplido cien partidos con el Real Madrid y sigue siendo joven. El brasileño fue centenario desde el banquillo y tuvo que esperar a la segunda mitad para soplar las velas. Lo hizo en un escenario que le gusta, que va con su juego más volcánico que paciente. Había prisa por buscar el empate y cuando hay vértigo Vini disfruta. Mientras muchos debaten sobre si está maduro para jugar en el Real Madrid, él ya se ha convertido en centenario, una cifra a la que llegó haciendo lo más difícil: marcar.

Si algo le ha costado en su aterrizaje en un club tan grande ha sido la puntería, algo que trabaja con insistencia pero que muchas veces tiene que ver con las sensaciones. Las dudas del exterior le han llegado a él y en algunas ocasiones se le nota que prefiere buscar un pase extra antes de enfrentarse al portero. Le falta claridad en el remate, algo que demuestra que muchas de sus dianas son con un rebote previo. Así le marcó al Barcelona hace un año; al Sevilla, en el Sánchez Pizjuán y a la Real Sociedad para rescatar al menos un punto que pusiera en valor los buenos minutos de los blancos ante los donostiarras.

«En la primera parte hemos hecho un buen partido, tras el descanso empezamos mal y nos meten un golazo. Al final llega el empate, pero no nos dio tiempo a buscar el segundo», comentaba Courtois en Movistar, antes de explicar lo que les pasó tras el descanso. «El míster quiso cambiar el sistema, tres atrás con Mendy y Lucas más arriba en banda y no nos encontrábamos al principio con ese esquema. No nos hicieron mucho peligro, pero Portu metió un golazo», confesaba el guardameta, confirmando lo que se había visto desde fuera. Después de unos buenísimos 45 minutos, Zizou quiso cambiar el sistema, Casemiro dio un paso atrás y el Madrid dejó de sentirse superior.

«Cambiamos a tres centrales porque no me había gustado nuestro inicio en la presión, pero cambiamos rápidamente otra vez. En la primera mitad dominamos, tuvimos tres ocasiones claras y no las metimos. Una pena. Perdimos dos puntos, pero queda mucho», confirmaba Zidane tras el choque.

Vinicius rescató un punto en su partido cien antes de cumplir los 21 años, algo que sólo habían hecho tres mitos del club: Raúl, Casillas y Sanchís. «Queríamos cinco victorias antes del derbi, pero no pudo ser. Es emocionante llegar a los cien partidos con 20 años con este club», decía feliz a medias por el resultado.