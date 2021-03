La guerra entre la última mujer a la quiso conquistar Maradona y una hija de Diego

Las noticias sobre Diego Armando Maradona no paran. A las informaciones sobre la investigación de su muerte que lleva a cabo la fiscalía por un posible caso de homicidio culposo, y en la que ya hay siete imputados, se suman ahora las declaraciones de la mujer a la que Maradona habría querido conquistar en sus últimos meses de vida.

Se llama Jazmín Garbini, es decoradora y conoció a Diego porque le vendió varios sillones. “Me mandó un ramo de rosas enormes en agradecimiento a las cosas que le habíamos llevado. Yo siempre fui acompañada de mi familia y bueno insistió para que fuera de vuelta, me dijo ‘vení a tomar unos mates’. Nosotros nos matábamos de risa. Le dije ‘bueno, en algún momento paso a verte’. Con mucho respeto y mucha admiración. Es Maradona”, contó.

“Se había obsesionado un poco conmigo y quería conocerme. Según lo que me cuentan, cuando me fui dijo quién es esa chica. ‘Es muy fina, la quiero conocer. Parece buena mina’. Textuales palabras”, insistió Jazmín Garbini.

“El día que él falleció me dijo Vane, ‘ayer estuvo todo el día preguntando por vos’. Yo estaba llevando a mi hija a la casa de una amiguita y me pareció muy fuerte. ‘Sos la última mina en la que pensó Maradona’, me impactó un montón eso”, terminó.

Estas declaraciones de Jazmín Garbini encontraron una rápida respuesta en Dalma Maradona, una de las hijas de Diego. “Asco cartonear con una persona que ya no está para vender sillones... Vaya a su casa con su familia y no repita boludeces que ‘alguien le dijo que mi papá dijo’. ¿LA GENTE NO TIENE VERGÜENZA NUNCA?”, escribió Dalma en su cuenta de Twitter.