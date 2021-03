Nuevos y crueles audios de Maradona: “Viejo gilipollas, estás solo como una araña”

La causa de Diego Armando Maradona sigue adelante con la investigación sobre lo sucedido con el ’10′ antes de su muerte. El astro falleció en noviembre pasado y su entorno, en especial el equipo médico, están en el punto de mira por el trato negligente que dieron al exfutbolista.

El portal Infobae realizó un documental especial sobre la muerte de Diego Maradona, en la que aparecen audios secretos y con testimonios exclusivos desde el 30 de octubre cuando el entonces técnico de Gimnasia La Plata apareció en el estadio en el día de su cumpleaños y en el que se le vio muy mal de salud. En ‘La muerte de Maradona’ se analizaron más de siete mil audios de Whatsaap, en los que se conoció la intimidad de la muerte del exjugador pasando por el consumo de marihuana, alcohol, vejaciones, burlas y todos los más perversos secretos de los que le rodearon.

El día del cumpleaños Diego Maradona y su visita al estadio de Gimnasia

Leopoldo Luque: “Decime que aunque sea puede hablar, boludo... ¿Puede hablar o no?”.

Nicolás Taffarel (Kinesiólogo de Diego, cuñado de Víctor Stinfale): “¿Sabés cómo se fue? No podía ni caminar, un papelón”.

Taffarel: “¿Sabes que la cagada se la manda Matías, Leo? En confianza. Lo fue a despertar a las 9 de la mañana, él con Víctor (Stinfale) entraron a la pieza y lo quisieron despertar porque era el cumpleaños y se la re mandaron”.

Luque: “Que boludos que son, cómo le van a alterar el sueño así”.

Taffarel: “Una bronca, la cara desencajado, perdido. Para colmo fue Gianinna y otra vez lo vio mal, la mina se largó a llorar, un desastre. Matías vino, lo puso de putas a las 9 de la mañana, ¿por qué lo despertás? (...) Es un pelotudo”.

Luque: “¿Y él quería ir? No lo tienen que llevar así, boludo”,

Taffarel: ¿Sabés qué pasa? Matías dijo ‘che, ¿está para llevarlo?’ El chabón no está bien...”.

Luque: “Yo lo cancelo y le digo no va, punto. Pero bueno hoy es el cumpleaños, puede ir averiado, puede ir como quiera, es el cumpleaños, que haga lo que se le cante el orto”.

Taffarel: “Va a ser un papelón, si te dice dos palabras coherentes, olvidate, es la gloria”.

Mario Baudry, pareja de Ojeda y abogado de Dieguito Fernando afirmó que Diego no quería ir a ese acto, pero se había firmado un contrato con una empresa por 60 mil dólares por seis presentaciones.

El posible ingreso de Maradona

Maxi Pomargo (Cuñado de Morla): “Por favor, pará, que no se lo lleven ellas a su casa (sus hijas). Fundamental. Que mínimo sea el miércoles o el viernes para que pueda conseguir la casa. No pasa por eso, pasa que Gianinna no se lo lleve. Te tenés que encargar de eso. Si se va a lo de Gianinna, lo perdemos”.

Luque: “Listo”.

Pomargo: “Porque de esto depende el trabajo de todos. De mí dependen el trabajo de muchas personas. Tranquilo que si logra zafar de ésta, hay plata para todos”.

Luque y los problemas de alcohol de Diego

Luque: “Estoy re bajón boludo, porque me entusiasmé, sentí que lo estaba re ayudando y me bajó de una palmera como un pelotudo. Ya que me psicoanalizás te voy a decir la verdad: me sentí un imbécil, boludo... Tenía ganas de cagarlo a piñas en ese momento igual. Y decirle: ‘¿a quién te comiste, la concha de tu madre’, pedazo de gilipollas, viejo que no te podés ni parar, estás más solo que una araña, ni tus hijas te hablan’. Le quería decir todo eso”.

Su hija Dalma estalla

Tras conocerse los nuevos audios su hija ha destallado y pide a la justicia que actúe. “Cuánto falta para que Luque vaya preso??? Y los inservibles de la psiquiatra y el psicólogo????? Y la enfermera??? QUE ESPERA LA JUSTICIA???”, escribió e su perfil de Twitter. Además carga contra Matías Morla: “Ni hablar que todos hablan del jefe como Víctor Stinfale cuando en mi cara me dijo que el no tenia nada más que ver hace años... y que el jefe de todo era el inútil del abogado desaparecido...”.

Cuanto falta para que Luque vaya preso??? Y los inservibles de la psiquiatra y el psicólogo????? Y la enfermera??? QUE ESPERA LA JUSTICIA??? — Dalma Maradona (@dalmaradona) March 1, 2021