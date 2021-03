Toni Kroos, del Real Madrid: “Fui un nazi para mucha gente”

Toni Kroos es un futbolista fundamental en el Real Madrid. Y el pasado lunes se convirtió este lunes ante la Real Sociedad en el futbolista alemán con más partidos en el Real Madrid, superando a Stielike y alcanzando 309 encuentros. Se ha convertido ya en uno de los jugadores históricos del conjunto blanco y siempre ha destacado por sus maneras, nunca ha perdido la calma o ha dado un grito o una queja. Es el alemán prototípico. En una conferencia ha contado cómo lo pasó cuando criticó a Ozil por dejar la selección. “Después del Mundial de 2018 dije que no me gustaba la renuncia de Mesut Özil de la forma en que lo hizo y entonces fui directamente un nazi para bastante gente. Rubio, ojos azules, todo encajaba para mucha gente”

Dice que logró superarlo, pero que no es sencillo porque la presión de las redes es muy fuerte: Cualquiera pueda esconderse detrás de un perfil falso y luego insultar a otras personas sin casi ningún problema”. Antes no era así o no era a este nivel. Ahora, dice Kroos ha alcanzado una “dimensión completamente diferente”.

Futbolísticamente en el fútbol de pandemia ha dado un paso al frente, referente de un equipo castigado por las bajas que dependió de su liderazgo. Es el máximo asistente del equipo y su rendimiento invita a atisbar un lejano final de carrera. Tiene 31 años y un contrato firmado con el Real Madrid hasta el 30 de junio de 2023. Sueña con acabar de blanco y tiene tiempo para seguir escalando posiciones en la clasificación de extranjeros con más partidos en la historia del club tras irrumpir entre los diez primeros. E De los once futbolistas alemanes que han pasado por el Real Madrid a lo largo de su historia, muchos han dejado huella por un carácter especial y su mentalidad ganadora. De Paul Breitner a Bodo Illgner, pasando por Bernd Schuster. Por número de partidos hay dos casos especiales. Toni Kroos, el guante de seda, supera el registro de ‘panzer’ Uli Stielike.

Jugadores como Stielike marcaron un patrón de futbolista que adora el Santiago Bernabéu. Esos que no negocian esfuerzos, que dan todo lo que tienen por cada balón, ejemplos de casta. En su caso, primero de centrocampista y posteriormente dando unos pasos atrás para jugar de líbero, destacó en sus ocho temporadas en el Real Madrid su colocación. Una especial intuición para leer el fútbol. Un imán que se empleaba siempre con contundencia.

Eran tiempos donde el esfuerzo no se negociaba y jugadores del carácter de Goyo Benito, José Antonio Camacho o Juan Gómez 'Juanito' marcaban el camino a seguir por el resto. Cuenta la leyenda que el mismo presidente, Santiago Bernabéu, viajó a Alemania a por un futbolista del Borussia Mönchengladbach, Herbert Wimmer, y una vez allí cambió de opinión al ver jugar a Stielike.

Llegó a marcar 50 goles y a ganar siete títulos en un fútbol de otra época, cuando el Real Madrid vencía una Copa de la UEFA y la Copa de Europa representaba palabras mayores. La competición en la que deja un legado eterno Kroos, pieza clave del equipo que conquistó tres ‘Champions’ consecutivas en un hito del torneo.

Integra junto al brasileño Casemiro y el croata Luka Modric un centro del campo de leyenda. Reparten figuras y conectan a la perfección. Sin egos. El equilibrio del Real Madrid pasa por la ‘Case’, las coberturas y la destrucción de juego. El inicio de jugada que alcanza el más alto grado de fiabilidad con Kroos. El mismo acierto en el pase en corto que los cambios de orientación marca de la casa. Y la magia de Modric, un especialista en romper líneas enemigas y encontrar amigos entre espacios