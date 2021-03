1x1 de Real Madrid: de las paradas de Courtois a la tristeza de Asensio

El Real Madrid no pudo igualar el tanto del Atlético, pese a que en la segunda mitad lo intentó y tuvo oportunidades para ello. Es verdad que también pudo recibir algún tanto, pero su portero lo evitó.

Courtois: Fue de lo mejor del Real Madrid y le sostuvo en la segunda parte, cuando el equipo se fue arriba y dejó huecos atrás. El belga sacó su cuerpo para evitar dos tantos del rival y aguantar al equipo en el partido y que luego lograra el empate.

Nacho: Fue a por Llorente en la jugada decisiva y midió mal. No llega y su ex compañero le gana la espalda con todo el campo para él. Ahí, con ventaja y de cara es imparable. Luego Nacho no estuvo mal, pero ese error marcó el partido.

Benzema: Jugó porque tenía que jugar y en la segunda parte pudo igualar el choque tras un pase sensacional de Vinicius. Tenía sin embargo una bala más el francés. Su pase a Casemiro en el comienzo del gol es una maravilla.

Casemiro: Es un centrocampista defensor, pero esta temporada también es un delantero. Acompañó a Benzema en la jugada del gol y fue decisivo.

Lucas Vázquez: El lateral tuvo una guerra continua con Carrasco y en muchas ocasiones salió vencedor. No se le puede reprochar nada al ya ex delantero.

Asensio: Se esté empezando a acabar la paciencia de los aficionados madridistas, que esperan todo de él y no termina de dar nada. Apenas influyó en el juego, apenas acertó en algo,

Vinicius: Dio otro aire al equipo, porque se atreve con todo. Cuando sale así, es un futbolista diferente que da mucho por su capacidad para abrir huecos.