Avui he visitat el primer equip masculí i femení, i el Barça B, per expressar el màxim suport. I he tingut el plaer de saludar a @paugasol i els serveis mèdics del Club.



He traslladat l’optimisme i esperit de victòria als integrants per afrontar els reptes amb màxima motivació. pic.twitter.com/zoIg3IDr0D