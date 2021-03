Horario y cómo ver el regreso de Federer a las pistas tras 14 meses de baja

El último partido oficial que disputó Roger Federer fue el 30 de enero de 2020. Eran las semifinales del Open de Australia, en las que fue superado con claridad por Djokovic. Llegó hasta esa ronda del torneo con muchas dificultades, lastrado por unos problemas en la rodilla y la espalda. Después, el suizo disputó una exhibición con Nadal... Y hasta hoy... Se operó de la rodilla, llegó la pandemia, se volvió a operar y no jugó ya en el regreso a la competición sin público en los últimos meses del año pasado, y también renunció a volver a Australia parece ser que por no pasar la dura cuarentena que se exigía por el coronavirus. Pero el día de su reaparición ha llegado: será el miércoles 10 de marzo en el ATP 250 de Doha contra el británico Daniel Evans. El partido será a las 16:00 de España y en nuestro país sólo podrán verlo quienes estén suscritos a ATP Tennis TV, la plataforma para ver los torneos por internet, ya que ninguna televisión tiene los derechos.

El regreso de Federer es una incógnita, sobre todo por su edad. En 2017 ya tuvo una vuelta de locura al conquistar el Open de Australia después de seis meses parado. Pero ahora es diferente: son 14 meses y el suizo tiene 39 años. Asegura que está bien, aunque no al cien por cien. Su regreso será poco a poco y, por ejemplo, ha renunciado a disputar el Masters 1.000 de Miami y tiene que pensarse qué hace con la gira de tierra batida, si renuncia a ella o selecciona torneos, como hizo en 2019. Su gran objetivo es llegar en plenitud de condiciones a Wimbledon para intentar sumar un nuevo Grand Slam, y también tiene la vista puesta en los Juegos Olímpicos de Tokio y en el US Open. Como el ránking está medio congelado por la pandemia, sus meses de ausencia le permiten seguir en el “top 10″: es el seis del mundo. En este tiempo le han pasado Medvedev, Thiem y Tsitsipas. “Creo que mi carrera todavía no ha llegado a su fin y si vuelvo es porque creo que puedo volver a conquistar torneos y ganar a los mejores”, manifestó.