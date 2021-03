El primer año fue el sorprendente Ajax que maravilló a Europa dejando fuera al Real Madrid y a la Juventus. El siguiente, el Lyon dio la campanada pudiendo con el conjunto italiano. Y el martes, el Oporto hizo la heroicidad en el Juventus Stadium jugando con un hombre menos desde el comienzo de la segunda parte. Forzó la prórroga y el gol de Sergio Oliveira de falta obligaba a la “Vecchia Signora” a marcar dos. Sólo consiguió uno, de Rabiot, y Cristiano Ronaldo se queda fuera de la Champions antes de lo esperado, antes de semifinales por tercera vez consecutiva, desde que se fue del Real Madrid para jugar en Italia.

Es verdad que Cristiano Ronaldo se da vuelta.

Pero también es verdad que la barrera no esta bien armada y el arquero pudo hacer algo más.



pic.twitter.com/wqd2C6ITJ5 — ᴄʀɪsᴛɪᴀɴ ɢɪɢʟɪ (@gigli_cristian) March 9, 2021

En ese gol de libre directo estuvo la eliminatoria y ha sido el motivo de las críticas a CR. El portugués no tuvo un buen partido: no marcó (tampoco en la ida), remató dos veces a portería, una fuera y otros dos tiros fueron bloqueados. En la famosa falta de Oliveira estaba en la barrera, y el desastre fue generalizado. A un lado Morata, que saltó. Al otro, Rabiot, que también saltó. En medio el portugués, que no saltó, pero se dio la vuelta y levantó una pierna y justo por ahí pasó la pelota. Después, el portero Szczęsny tampoco estuvo muy acertado, y tocó el balón, pero no lo suficiente. El gol condenó a la Juve. “Cristiano Ronaldo saltando y girando en la barrera. Quien esté en la barrera no puede tener miedo a ser golpeado. Es un error imperdonable. No tiene excusas”, dijo Fabio Capello. Las críticas en Italia contra el máximo goleador en la historia de la Champions han sido unánimes. También ha sido carne de memes en las redes sociales.