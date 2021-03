Sergio Ramos confiesa a Ibai Llanos su secreto con Pablo Motos

Sergio Ramos ha estado hablando de manera distendida con Ibai Llanos acerca de muchas cosas. Por ejemplo de hasta cuando va a ser futbolista profesional: “Me veo llegando al Mundial de México en 2026 y sería el único jugador que ha jugado seis mundiales. Iría incluso de utillero para echar una mano. Yo me siento bien. Nos quieren retirar a los 32 años y hay ejemplos como Cristiano, Buffon o Joaquín que están a nivel extraordinario”, ha asegurado.

También de la eliminación del Barcelona en la Champions: “Me dolió la eliminación del Sevilla. Siempre le deseo lo mejor. Al contrario que con el Barça. Ver a un rival directo caer te da más satisfacción. No hay que desearle el mal a nadie, no hay que reirse porque jugamos la semana que viene. El PSG me incumbe menos. Nuestro rival a batir siempre es el Barcelona. El Atalanta no tiene nada que perder y mucho que ganar. Tenemos que hacer un partido muy serio. No hay que menospreciar a ningún equipo. Mira la Juventus”

Ha reconocido que ha descubierto la meditación: “Controlar la respiración permite que te puedas evadir de los problemas. Me gusta hacerlo tras los partidos. Es mi pequeño momento del día. Aprender a respirar, dejar la mente en blanco.... Es muy aconsejable. Es una parte muy importante. Con el paso del tiempo vas conociendo a gente que te ayuda y eso suma mucho a tu día a día. Conforme pasa el tiempo, todo lo que sea aprender no ocupa espacio. En eso sí me he preocupado. Siempre he tenido una mente muy constante. Siempre he tenido las cosas muy claras. Pero todo lo que he ido aprendiendo me ha ayudado a ver las cosas de otra manera”

Ha asegurado cómo ha cambiado el fútbol ahora y la relación entre veteranos y jóvenes: “Antes los jóvenes no tiraban caños a los veteranos porque eran muy radicales. Antes llevabas el material. Ahora hay mucha más igualdad. Ahora los jóvenes solo pagan en los rondos, yo ya no me meto nunca salvo que quiera”. Y también de cómo se llevaba con los brasileños cuando era joven: “Siempre me he identificado con ellos, los andaluces son un poco así. Ronaldo y Roberto Carlos me trataron como a un hijo, pasé mucho tiempo en sus casas, fue una etapa muy divertida pero no ganábamos nada. Luego no lo pasamos tan bien pero ganábamos más”.

Y ha confesado un secreto cuando ha hablado de su dieta, ahora que Ibai Llanos también está de dieta. Sergio Ramos ha dicho que hay que ser estricto, que tu voluntad venza a tus ganas y de vez en cuando darse una fiesta: “Yo, cada quince días, me voy con mi amigo Pablo Motos, que nos llevamos muy bien y cada dos domingos nos tomamos un par de chocolates con churros”