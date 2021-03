La previsión de Fernando Alonso para esta temporada en la Fórmula 1

El español Fernando Alonso ha participado en su primera conferencia de prensa oficial de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) antes de comenzar sus entrenamientos en el circuito de Sahkir y a lo largo de la misma ha reconocido que le quedan cosas por hacer, aunque no puede garantizar que eso sean victorias o podios. ”Creo que el volver es porque sentía que estaba en mi mejor nivel en los últimos meses, que estaba pilotando mejor que nunca y tenía que tomar una decisión sobre el próximo reto, por eso pensé que estando en mi mejor nivel, la Fórmula Uno era el mejor sitio en el que estar, así puedo repensar los retos que me quedan. Me queda algo por hacer aquí. Para ganar carreras y campeonatos necesitas motivación, paquete y la inercia”, ha destacado Alonso en la rueda de prensa de la FIA.

“No puedo garantizar nada, pero lucharemos por victorias y títulos en el futuro, si hacemos lo que tenemos que hacer, aunque también hay que tener en cuenta que no corremos solos”, reconoce el piloto español. “Tenemos que optimizar al máximo para conseguir puntos, pero afrontar veintitrés carreras será todo un reto y tenemos que ser conscientes de eso para ahorrar energía y llegar fuertes a noviembre y diciembre aunque en agosto y septiembre estemos bien”, afirma sin dudar el piloto de Alpine, quien recordó que le tocará “volver a aprender cosas y adaptarme”.