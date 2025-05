Macarena Gómez se sincera sobre su trabajo en 'La que se avecina': "El único que puede improvisar es Amador"

‘La que se avecina’ cumplió el pasado 22 de abril la mayoría de edad. El mismo día pero del año 2007, Telecinco emitió en prime time el primer capítulo de esta nueva ficción de los hermanos Caballero, que ya habían conseguido un éxito mayúsculo con ‘Aquí no hay quien viva’. Con la mayoría del elenco proveniente de la calle Desengaño 21, ‘Mirador de Montepinar’ (nombre del episodio piloto y de la urbanización en la que viven los personajes de la serie) abría sus puertas con un imponente 28,8 % de cuota de pantalla y durante la primera temporada fue líder en la mayoría de sus noches. Aunque hubo momentos en los que la propia Mediaset sopesó cancelar la ficción ‘La que se avecina’ ha seguido a flote y ha conseguido una masa de seguidores incondicionales que reviven todas las tramas en las diferentes plataformas en la que se puede seguir la ficción, ya que Amazon Prime Videose hizo cargo de la serie en 2020 aunque se puede ver en otras plataformas de streaming como Disney+, además de FDF. cuyas tardes de lunes a domingo se encuentran dedicadas casi en exclusiva a ‘La que se avecina’. Desde la primera temporada, Macarena Gómez ha sido una de las actrices más recurrentes de la serie, participando en 14 de las 15 temporadas de la ficción española interpretando al personaje de Lola Trujillo. Sobre su estancia en 'La que se avecina', se ha sincerado en el podcast 'Ac2ality', además de abordar otros asuntos relacionado con su carrera.

Muy cómoda en la ficción de los hermanos Caballero

Macarena Gómez ha compartido cómo vive su trabajo en La que se avecina, una serie que, según sus propias palabras, le resulta especialmente llevadera. “A mí La que se avecina me resulta muy fácil porque estás muy acostumbrada a las palabras, a cómo se estructuran las frases”, explicó la actriz, que lleva años encarnando a Lola Trujillo. Esa familiaridad con el guion le permite estudiar sus textos en momentos cotidianos, lejos de métodos tradicionales. “Yo en verdad me lo estudio en el coche por las mañanas o mientras me están maquillando”, confesó, añadiendo que solo se toma más tiempo en casa para preparar papeles que requieren un mayor nivel de exigencia, como monólogos o escenas densas en cine o teatro. Para ella, el personaje fluye con tanta naturalidad que apenas necesita ensayos intensos para meterse en el papel.

Más allá de lo artístico, Macarena no dudó en abordar la realidad económica que viven muchos intérpretes en España, incluso en producciones de gran audiencia. “Si compararais los sueldos que cobramos los actores españoles con los sueldos de los actores americanos y británicos por hacer una serie de HBO o Netflix...”, señaló, dejando entrever la gran brecha salarial existente. También desmontó la idea de que en una comedia como La que se avecina se puede improvisar libremente. “No dejan improvisar, al único que dejan improvisar es a Amador (Pablo Chiapella), pero a los demás tienes que ir hasta la coma y el tiempo verbal”, afirmó con firmeza. Así, dejó claro que detrás del humor y el caos de la serie hay una disciplina férrea y un gran respeto por el guion original.