A los «babyboomers» no les valdrá solo con la pensión pública

El sombrío panorama que aguarda a las generación más prolífica del siglo XX cuando lleguen a la edad de jubilación, los «babyboomers», ha abierto el debate sobre si podrán mantenerse únicamente con la pensión que reciban del Estado. La respuesta a la pregunta es clara: «No». El envejecimiento de la población española, en mayor medida que en el resto de los países industrializados, y la natalidad más baja de toda la Unión Europea auguran un futuro cuando menos incierto cuando llegue su jubilación. «No solo serán muchas personas las que se jubilen en los próximos años 15 años, sino que además su esperanza de vida sigue aumentando, por lo que el Estado va a tener que pagarles una pensión por más tiempo y aportar más al sistema de salud, que también se verá afectado con mayores gastos». En resumen, «el Estado se enfrenta a más gastos fijos y durante más años» y con unos probables ingresos menores.

Es la advertencia que lanzan los los economistas Alexis Ortega y Sara Herrero en el último informe del EAE Bussines School titulado «Las pensiones de los ‘‘babyboomers’’. ¿Garantía de independencia económica?», que apunta que el déficit del sistema de pensiones español está causado por su propia configuración, «ya que su estructura económica está diseñada de tal manera que, incluso en condiciones normales, siempre gasta más de lo que puede ingresar. Es decir, el desequilibrio no es una excepción temporal, sino una constante en el sistema. Y si todo esto se mantiene en pie es por el soporte que otorgan la Unión Europea y el Banco Central Europeo». Por tanto, un sistema que ya no es capaz de autofinanciarse y que necesita de miles de millones de transferencias anuales extraordinarias del Estado para mantenerse tiene poco futuro. «Cuando la demografía era favorable, las pensiones eran un gran negocio para el Estado porque el dinero de los cotizantes superaba los pagos por pensiones. Pero las cotizaciones actuales no cubren los pagos por pensiones. El sistema ha pasado de ser un financiador barato de las necesidades del Estado a un demandante de recursos financieros muy importante».

Jubilación de la la generación ˝Baby boom" T. Gallardo La Razón

Las cotizaciones actuales representan solo el 85% del total de los recursos que recibe el Sistema. El informe recuerda que el gasto público en pensiones contributivas ha pasado de un 7,9% del PIB en el año 2000 al 12,1% en el año 2023. Y, según las estimaciones de la propia Seguridad Social, este gasto, no empezará a decrecer hasta la segunda mitad de la década de 2040 y más allá de 2050 «por la gran caída en la fecundidad que empezó en los años 80 , que generarán muchas menos pensiones nuevas y el porcentaje de gasto sobre el PIB bajará».

Paras los economistas del EAE, «España lleva quince años con un problema de base en su economía. No se trata simplemente de que durante ese tiempo el país haya gastado más de lo que ha ingresado –lo que sería un déficit puntual–, sino que su propia forma de funcionar –su estructura económica– tiene el desequilibrio como una constante de base».

El estudio también advierte de que «tener o no tener vivienda en propiedad marcará la diferencia a la hora de enfrentar la edad e jubilación con una pensión pública». Los «babyboomers» han podido optar mayoritariamente por la opción de la compra frente al alquiler y «su riqueza está concentrada fundamentalmente en el ladrillo». Casi un 80% de esta generación poseen vivienda en propiedad y es su principal patrimonio, ya que «el nivel de ahorro privado en España tiene un nivel históricamente muy bajo en España, lo que lleva a que muchos ciudadanos dependan casi en exclusiva del sistema público de pensiones para sobrevivir. Ello plantea un problema muy grave en el futuro no solo a nivel financiero sino incluso social», alertan Ortega y Herrero.

En este contexto y con todas estas variables, los economistas concluyen que la pensión de jubilación pública de los «babyboomers», «muy probablemente no será suficiente para mantener el nivel de vida deseado durante la edad de jubilación».

Por ello, es urgente adaptar tanto el mercado laboral como los sistemas de jubilación y de pensiones al estadio de retiros laborales generalizados en los próximos tres lustros, en los que la creciente longevidad incrementará el gasto en pensiones, el potencial de productividad ser verá seriamente afectado y la actividad empresarial mermada Esto obliga a adoptar reformas tanto en el ámbito laboral como en el de la Seguridad Social ante el peligro de que el sistema de pensiones colapse.