“De Modric, Casemiro y Kroos hay que aprender: escuchar y guardar los consejos en la cabeza”

Llega la Atalanta mañana en la Champions y el Real Madrid sabe que, aunque no tiene muy lejos los cuartos de final, necesita mostrar la cara seria y concentrada de los días importantes y más sin Casemiro, el hombre clave del entramado defensivo. Eso, probablemente, dé la titularidad a Fede Valverde, el centrocampista uruguayo que busca su sitio tras lesionarse.

–¿Cómo se encuentra?

–Muy bien, con muchas ganas. A veces duele, o te enfada lesionarte porque te pierdes muchos partidos, pero tienes que prepararte para trabajar.

–¿Qué ha hecho durante el tiempo lesionado?

–Mirar los partidos desde casa y trabajar, haciendo lo que dice el fisio, los doctores. Me divierto con mi hijo y mi familia, tratamos de disfrutar si salimos a dar una vuelta, pero guardando la distancia y la seguridad.

–¿Siempre quiso ser futbolista?

–Desde niño. Yo me dediqué al fútbol y había sueños inalcanzables, como llegar al Real Madrid. Hay que pasar por muchas barreras: las lesiones, problemas aparte de los futbolísticos...

–¿Se puede llevar una vida normal?

–Tratamos de hacer la vida lo más normal, pero yo no puedo hacer lo de mi mejor amigo, que trabaja y luego descansa o hace otras cosas: yo no puedo disfrutar del día a día o salir a pasear porque tengo que descansar para el partido, pero luego hay cosas que yo disfruto y él no.

–¿Qué hubiese sido de no ser futbolista?

–Qué pregunta difícil. Supongo que como mis papás, trabajadores y luchadores para dar lo mejor para mis hijos. De niño siempre aspiré a ser futbolista y la suerte me ayudó. Pero en cualquier otra cosa hubiese dado lo mejor de mí.

–¿Hay un momento en el que se da cuenta que ya ha llegado, que es futbolista?

–A veces no te das cuenta en el momento, pero sí con el tiempo: el día que debuté con la selección uruguaya, con 19 años, fue inolvidable, pero en el momento tampoco lo disfrutas tanto, por la responsabilidad. Luego te parás a pensar: la verdad que estoy logrando muchas cosas.

–Estaba en el Madrid y fue al Deportivo.

–Siempre trato de rescatar lo positivo, el aprendizaje, la madurez con los compañeros, con la familia, todo eso me ayudó mucho. Futbolísticamente no fue lo mejor, no conseguimos no descender y sufrí mucho, pero soy mejor persona y después volver acá, y ver determinados jugadores.

–Entra en el vestuario...

–No se puede describir el momento de entrar en el vestuario del Madrid, la camiseta del mejor club del mundo, un escudo que millones de personas quieren vestirse, se te pasan muchas cosas, lo que luchaste vos, la familia, la gente que te rodea.

–Un equipo con Modric, Kroos y Casemiro...

–Con ellos aprendes mucho y a la vez te motiva para aportar tu granito de arena. Cuanta más rivalidad sana mejor. De ellos hay que aprender: escuchar y guardar los consejos en la cabeza. Y, además, aportar. Ellos y todos los compañeros dan unión y tranquilidad. Yo me puedo poner nervioso antes de los partidos, para qué te voy a mentir, pensar: «Y si esto me sale mal...». Esos nervios te hacen luego estar más activo. Pero otros jugadores lo viven normal, porque ya han pasado por grandes partidos.

–Los futbolistas uruguayos son especiales

– Un jugador uruguayo transmite muchísimas cosas: siempre quiere ganar; siempre dará todo en el campo esté como esté; contagia energía y nunca se da por vencido sea el resultado que sea y, además, respeta muchísimo al escudo que está defendiendo dejándose todo el alma en cada balón.

–¿Qué pondría en Linkedin?

–Que soy trabajador, luchador, que aporto energía. Cuando estaba lesionado deseaba volver y darlo todo. Las lesiones no son buenas, pero te hacen abrir la cabeza y pensar: «Cuando salga al campo disfrutaré más».

–¿En qué posición se siente más cómodo?

–Por dentro, trato de aportar lo mejor para el equipo donde me ponga el míster, pero sí que por dentro, me meto, sé que puedo colaborar en lo ofensivo y lo defensivo. Me gusta atacar, marcar goles, pero cuando colaboro en lo defensivo, me siento orgulloso, siento que estoy aportando mucho más, los compañeros me felicitan.

–¿Cuál es su labor en esa posición?

–Colaborar con los medios para juntarnos y triangular y también triangular por fuera, con el lateral o con el extremo y a su vez llegar al área, eso me lo pide mucho el míster y a su vez también defender.

–Muchas cosas.

–Uno trabaja para eso, vive de eso, vivo del fútbol, me dedico al fútbol. Ahora que vuelvo de una lesión, no pueden faltar ganas, actitud. Me siento bien, he trabajado mucho para volver bien, estoy ganando ritmo, jugué 60 minutos contra el Elche.

–Es un futbolista moderno.

–Me queda mucho por aprender, pero sí que considero que tengo un fútbol como el de hoy de ida y vuelta, no tan pausado donde hay que presionar, defender, atacar. Zidane me habla de mi juego, me dice que dispare, que tengo un buen golpeo, que lo haga en los partidos lo que hago en los entrenamientos.

–¿Llega la Atalanta?

–Ningún partido, por más que hayamos sacado una ventaja, es fácil. Van a venir a ganar y no te puedes confiar, hay que estar preparados.

–¿Le cuesta meter goles al Madrid?

–Es parte del fútbol, si metiésemos todos los goles estaríamos disparados. Tenemos muchas chances y algún día llegarán más. Pero hay que defender y hay que hacerlo bien, cuando se defiende bien, es más fácil ganar, hay que seguir por esta línea. Ya no se ganan todos los partidos cuatro o cinco cero.