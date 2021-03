Carlos Viver: “Había que mantener la calma, podían aparecer los fantasmas”

No se había llegado al minuto 20 del primer tiempo del último partido del preolímpico de balonmano disputado en Llíria y el marcador reflejaba un 9-10 a favor de las Guerreras ante Argentina. Ganaba España (necesitaba un empate para certificar la clasificación para Tokio 2020), pero no se escapaba en el marcador y las dudas podían entrar. El seleccionador, Carlos Viver, pidió un tiempo muerto. “Les he dicho dos cosas: una, que mantuviéramos la calma, que estábamos fallando algunos lanzamientos claros y eso no podía durar siempre; y después, algunos procedimientos de ataque”, explicó. “Hay mucha ansiedad en un partido que te puede llevar a unos Juegos Olímpicos, sabes la responsabilidad que tienes a tus espaldas. Es normal, hemos salido bien, concentradas, pero pueden aparecer los fantasmas. Simplemente era calmarlo y ha salido bien, luego el parcial ha sido bueno, las chicas han vuelto a meter el foco y todo ha salido perfecto”, añadió Viver. El efecto fue inmediato: un parcial de 7-0 para lanzarse en el marcador y sólo un gol más de Argentina antes del descanso. Las jugadoras de la albiceleste volvieron de los vestuarios y en la segunda media hora sólo pudieron anotar seis tantos más gracias a la actuación de Darly Zoqbi. Números impresionantes que pusieron el marcador final en un cómodo 16-31.

“Ha sido un fin de semana de trabajo brutal, hay jugadoras con experiencia, pero meter al equipo en los Juegos es muy importante y difícil con todos los equipos que se han quedado fuera. En Llíria hemos estado súper a gusto y nos han tratado muy bien. Son circunstancias muy complicadas. Desde que hemos pisado Llíria, la gente ha sido encantadora, y en todos los lados a los que vamos, y es difícil porque estamos atravesando un momento importante”, añadió.

Regalo para Silvia Navarro

“Es el regalo que pedía, es el mejor regalo que me han podido hacer en la vida, lo digo de corazón”, admitió Silvia Navarro, la veterana portera que el sábado cumplió 42 años. “Conseguir el pase era fundamental. Era el objetivo, no nos podíamos quedar descolgadas. El equipo se lo merece”, insistió. Para ella serán los terceros Juegos Olímpicos, y en Londres formó parte del equipo que logró la medalla de bronce. La selección está en fase de renovación y da un consejo. “La gente lo tiene que disfrutar. Para algunas serán los primeros Juegos, da igual quien vaya, es el sueño de cualquier deportista y hay que disfrutarlo”. Y también explicó la clave de este equipo: “El trabajo que hacen nuestro técnicos. Lo bueno es que en esta selección todos suman, lo importante es el grupo, las que estamos en el campo o fuera, da igual que seas más mayor o más pequeñita”, dijo. “Las sensaciones han sido muy buenas, sabíamos a lo que veníamos y lo hemos plasmado en el campo. Es que la gente se lo merecía con todo el trabajo que hace este cuerpo técnico”, finalizó entusiasmada la veterana portera del Rocasa Gran Canaria.

El balonmano español tendrá representación plena en Tokio con la clasificación de la selección masculina y la femenina.