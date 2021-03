El tercer combate entre Mike Tyson, de 54 años, y Evander Holyfield, de 58 años, no se celebrará, de momento. Estaba previsto para el próximo 29 de mayo en el Hard Rock Stadium de Miami, pero un giro inesperado de Tyson lo ha paralizado todo. “Pensábamos que era un trato hecho, pero entonces el clan de Tyson lo rechazó”, explicó el mánager de Holyfield.

Tyson ha rechazado los 21 millones de euros que le ofrecían por este combate. Y lo ha hecho porque no quiere hacer ningún negocio con Triller, la empresa que organizaba el evento y que ya organizó el combate con Roy Jones Jr. “Quiero que quede claro que no volveré a formar parte de Triller y no conozco a nadie de su empresa. Estoy asociado a Legends Only League y mi próximo partido será sólo con ellos”, escribió Tyson en Instagram.

Por pelear el pasado mes de noviembre contra Jones Jr., Tyson recibió 10 millones de euros. El combate despertó un enorme interés y recaudó 80 millones en pago por visión, situándose en el top-10 de la historia en esa modalidad.

Tyson y Holyfield ya han peleado en dos ocasiones y en las dos ganó Holyfield. La primera vez fue el 9 de noviembre de 1996 y Holyfield se impuso por KO técnico en el 11º asalto. El segundo combate entre ellos pasó a la historia por el mordisco de Tyson, que arrancó un trozo de una oreja a Holyfield, que ganó por descalificación de Tyson en el tercer asalto.