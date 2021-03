La atleta que rompe los esquemas en First Dates: “Soy adicta al sexo”

El programa de cita First Date es una caja de sorpresas por las parejas que intentan formarse. La última ha sido Paula, una atleta, pues dice que estuvo 11 años compitiendo en atletismo y que llegó al programa dispuesta a ser sincero o al menos a contar la versión más sincera que ella tiene de sí misma: “Soy una chica que llama la atención. Voy por la calle y todo el mundo me mira, no sé si por mi altura, porque soy rubia, por mi cuerpo, por mi culo... ¡Lo que sea!”, le dijo a Carlos Sobero, que si no hubiera vivido ya muchos programas se sorprendería ante las palabras de Paula.

Paula, que estudia turismo, asegura que sí le dicen que quizá se lo tenga creído:” Me encanta que pase eso, pero, en ocasiones, provoca en la gente envidia. También me dicen que me lo tengo muy creído, pero yo les digo que si me miran porque les gusto será por algo, y si ellas no gustan... hay muchos peces en el mar”.

Sobera le dijo que estaba convencido de que si iba a una discoteca, tendría un montón de chicos a sus pies. Y ella, más o menos, le dio la razón, pero no le convence: “Nadie me ve para algo serio”.

Lo decía con un poco de dolor: Yo no sé que tengo, pero todos los chicos cuando tienen novia les ponen los cuernos conmigo. ¡No lo entiendo! Chico... si tienes novia la dejas y luego haz conmigo lo que quieras. Si yo te gusto y tú me gustas nos liamos... pero no con novia”, afirmó. ““Los hombres me ven una vagina con patas y sólo quieren sexo, pero yo tengo mucho que ofrecer. Soy muy divertida. Mi imagen de mujer explosiva me perjudica, pero me lo paso muy bien”.

Luego, con Alex, la pareja del programa fue más explícita: “Yo no tengo problema en hablar del sexo. Es algo normal” y ha añadido: “Lo que más excita de un tío es que me coja del cuello y estoy enganchada a mi maquinita vibradora toda el día. Es una pasada. No puedo parar. Creo que soy adicta al sexo”