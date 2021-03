El Real Madrid demandará a Eufemiano Fuentes, según Jugones

El Real Madrid estudia demandar a Eufemiano Fuentes después de que afirmara en el programa “Lo de Évole” que había trabajado para el Real Madrid, según informa el programa “Jugones” de la Sexta. Eufemiano dio muchos rodeos antes de contestar de manera efectiva a la pregunta.

“¿Asesoró usted a los médicos del Real Madrid?”, le pregunta Évole. “No te voy a contestar a esa pregunta. Perdona”, responde Fuentes. “Eso no quiere decir que fuera así, pero no te lo voy a contestar”, añade. “Tuve que declarar en un juicio sobre ese tema y dije que no. Si te vale, ahí lo dejamos”. “¿Por qué ahora no quiere decir que no?”, le pregunta el periodista. “Pues digo que no”, dice Fuentes con una sonrisa. “O me callo o te digo que no, elige la respuesta”.

“¿Con quién podríamos hablar del Real Madrid para preguntar si trabajó con ellos?”, insiste Évole. Y Fuentes contó una anécdota sucedida durante el juicio por la operación Puerto. “Le pedí a mi abogado, Tomás Valdivielso, que reclamara un dinero que me debía el Real Madrid”, dice. Ese dinero correspondía a la declaración a los gastos de viaje de Eufemiano, que declaró como testigo en un juicio a favor del Real Madrid y el Barcelona contra “L’Equipe” por un reportaje del periódico francés en el que se afirmaba que Fuentes había asesorado a cuatro clubes: Real Madrid, Barcelona, Valencia y Betis. El compromiso era que los clubes le pagaran el viaje y el alojamiento. El Barcelona se lo pagó, pero el Real Madrid, no, según el testimonio de Fuentes.

“Le dije a mi abogado durante el juicio que entonces que estábamos en Madrid habría que reclamar ese dinero. Cuando salimos del juicio me dice ‘he hablado con el procurador y el Madrid no te paga el dinero’”, relata. “Tuvimos que ir a un juicio para reclamar la cantidad. Hay gente que pudo interpretar que el Madrid me debía dinero por otros conceptos, pero me debía dinero sólo por eso”, asegura. “El Real Madrid se querelló contra “L’Equipe” y el médico del Madrid, Alfonso, Alfonsito [Del Corral] también se querelló porque su nombre había quedado en entredicho al vincularlo conmigo. Yo fui y declaré y creo que ganaron el juicio”.

“¿En algún momento el médico del Real Madrid le pidió ayuda?”, dice Évole. “No”. “Evidentemente a un médico ofendido por que le vinculen conmigo no le puedes preguntar. ¿Quién más fue testigo de eso?”, se pregunta Eufemiano. “¿Qué es eso?”, pregunta Évole. “Eso que yo he dicho que no ocurrió y que mantengo que no ocurrió”, responde Fuentes. “Me has pillado”, añade con una sonrisa. “Me has pillado por idiota”.