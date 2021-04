La difícil situación de Marc Gasol en los Lakers

El pívot español Marc Gasol, que volvió a la titularidad con Los Angeles Lakers y los ayudó a ganar a domicilio por 94-115 a los Kings de Sacramento, admitió que es consciente que su tiempo en el cinco inicial no dependerá de lo que él haga en el campo sino de otras circunstancias que no puede controlar. Pero ante los Kings, Gasol volvió a hacer una gran labor de equipo al conseguir cinco tantos, nueve rebotes -siete defensivos- y seis asistencias en los 28 minutos que tuvo de juego.

El jugador de Sant Boi anotó 2 de 4 tiros de campo, incluidos un triple de tres intentos, y no fue a la línea de personal, recuperó un balón y perdió cinco, siendo su punto más débil en el partido. Pero, al margen de su aportación al equipo (+20 con él en pista), Gasol fue el centro de atención de los periodistas de cara a conocer su futuro con los Lakers tras la llegada del pívot Andre Drummond, a quien los directivos del equipo angelino, con el consentimiento del alero LeBron James y el pívot Anthony Davis, le “prometieron” que sería titular.

Cinco días después de haberse cerrado el fichaje de Drummond, haber debutado y también lesionarse el dedo gordo del pie derecho, a Gasol se le preguntó sobre su futuro y asumió el cambio que se ha dado dentro de la plantilla de los Lakers. Gasol ha sido titular en 39 de los 40 partidos que ha jugado en esta temporada, su primera con los Lakers, pero probablemente volverá al banquillo cuando Drummond regrese recuperado de la lesión, que sufrió ante los Bucks de Milwaukee, su partido debut. ”Es una pastilla difícil de tragar porque sé que estaré fuera de la alineación en algún momento”, admitió Gasol. “Pero mi responsabilidad y objetivo será siempre el de ayudar al máximo al equipo siempre que esté en el campo”.

El jugador de Sant Boi agregó: “No eres el Plan A ahora. Eres el Plan C, D. Tienes que aceptarlo porque ese es tu trabajo, pero no es fácil. Tienes que adaptarte. Tomarlo como un desafío y seguir adelante”.

Por su parte, el entrenador de los Lakers, Frank Vogel, habló con Gasol sobre el cambió realizado dentro del cinco titular y le reiteró que su presencia sigue siendo clave para el éxito de los actuales campeones de la NBA. ”La gente necesita entender lo buen jugador que es Marc Gasol y lo valioso que es para lo que estamos haciendo”, comentó Vogel. “Nos ayudará a ganar un campeonato este año. Ese es el plan, esa es la visión. La suma de buenos jugadores cambia los roles de los muchachos y generalmente funciona. Yo diría lo mismo sobre esta situación”.

De momento, Gasol ayudó de nuevo a que los Lakers volviesen al camino ganador, a pesar de las bajas de James, Davis y Drummond, el jugador que para que llegase a Los Angeles le dieron el incentivo bajo “promesa” de ser titular. Gasol, que tenía ofertas más importantes para haber ganado hasta 11 millones de dólares por temporada, prefirió llegar a los Lakers con apenas 2,5 millones de dólares de salario, a cambio de tener la oportunidad de ser titular con los campeones de la NBA y conseguir su segundo título de liga.