Los insultos a Cañizares y su defensa por cómo comentó el presunto insulto racista a Diakhaby

Cala y Diakhaby se enzarzaron en el Cádiz - Valencia y los jugadores del equipo del Turia abandonaron el terreno de juego por un supuesto insulto racista. “Negro de mierda no, eh”, es lo que dice Paulista, que acompañó en todo momento a su compañero Diakhaby. El partido se estaba retransmitiendo en Movistar + y Cañizares, ex portero del Valencia y de la selección, era uno de los comentaristas. En redes sociales no gustó cómo trató la acción. Se convirtió en trending topic con comentarios como. “Es vergonzoso”. “No sabemos si Juan Cala es racista o no. Pero Cañizares está más que claro que lo es”. “Cañizares diciendo que claro, ahora los jugadores tienen una distracción que antes no tenían. Una distracción.” Y de ahí para arriba.

🤦🏻‍♂️ — Isacín, por dios! 🇫🇴 (@isaacfcorrales) April 4, 2021

Joder, Cañizares, no sabe que hacer para que lo acepten en el grupo de wassap de pepe Reina,bertin osborne y Jose Manuel soto. — gabi (@gabi54569432) April 4, 2021

Juan Cala llama "negro de mierda" a Diakhaby, que decide irse del campo. Tras unos minutos, el Valencia regresa al terreno sin el francés, que además había recibido tarjeta amarilla. Cala sigue jugando mientras Cañizares trata de justificar el insulto racista.



España, 2021. — Diego Delgado (@diegodelgom) April 4, 2021

El partido se reanudó y después del descanso, Cañizares se defendió: “Antes, y estoy siendo muy censurado en Twitter, no quiero tomar partido porque obviamente no sabemos lo que ha pasado, no tenemos imágenes para saber lo que Cala le ha dicho a Diakhaby. Lo que seguro sabemos es que Diakhaby se ha sentido muy ofendido y ha provocado que se marchara y se armara todo lo que se ha armado. Es intolerable por supuesto cualquier insulto racista, eso lo tenemos todos en la cabeza, y no hay duda al respecto. Yo lo que busco, para tratar de apaciguar todo, he visto en algún momento de mi carrera como se malinterpretaban las palabras. Por ejemplo, se decía un insulto de una forma y se interpretaba de otra. No sé si sería lo lógico decirlo aquí, pero como estoy viendo todo lo que está sucediendo, me apetece decirlo. Cuántos argentinos han dicho: “Me cago en la...” y un árbitro ha interpretado: “Me cago en tú...”. ¿Qué es lo que ha pasado? Esa para mí sería la salida más airosa a todo esto, porque prefiero pensar que ha pasado eso. Si es lo otro mi intolerancia es absoluta”.