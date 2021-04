Lo dijo Marcelino en la previa: «La Real Sociedad juega bien al fútbol y tiene una identidad muy clara con Imanol». Pero es que lo mismo repiten prácticamente todos los equipos que se enfrentan al de San Sebastián: la Real Sociedad juega muy bien. Coinciden Zidane, Koeman o Simeone, que afirmó aquello de: «Da gusto verlos jugar». El conjunto donostiarra ha conseguido algo muy difícil: ser identificado con un estilo y una manera de entender el fútbol, pero le faltaba un título, que siempre es importante para corroborar que se va por el buen camino. Pues ya lo tiene: es campeón de la Copa del Rey en un partido además muy emblemático porque el rival en la final ha sido el Athletic Club, un derbi vasco inédito en este tipo de encuentros.

La Real no es un clásico de la Copa como sí lo es su rival. Hasta ayer, la había ganado dos veces y había disputado cuatro finales más. La última vez fue en 1986 y al año siguiente perdió en el duelo decisivo contra el Barcelona. No había tenido más opciones de conquistar esta competición desde entonces, hasta esta temporada... o, en realidad, la anterior, porque el partido corresponde a la edición de 2019/20 y se aplazó por la pandemia. En el camino dejó al Real Madrid en los cuartos.

Se ha ganado el respeto de todos una entidad que hace no tanto corrió riesgo de desaparecer, cuando descendió a Segunda en 2007 y perdió ingresos de televisión, patrocinadores, etc, lo que se unió a una mala gestión previa, a fichajes desmedidos (el equipo salió incluso en los famosos «Papeles de Panamá) y a entrar en concurso de acreedores. Hasta 2018 no logró saldar la deuda que tenía con la Hacienda Foral, pero fue 20 años antes de lo previsto. Ahora es un club saneado que ha recuperado su identidad gracias a la apuesta por la cantera, de donde procede hasta su técnico.

Imanol Alguacil ha dirigido al juvenil donostiarra, luego fue segundo del B, del que se hizo cargo, para asentarse en el primer equipo desde diciembre de 2018, en sustitución de Asier Garitano. En el once titular que sacó ante el Athletic en la final había hasta cinco jugadores que han pasado por el filial: Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Zubimendi y Oyarzabal. En la plantilla hay quince canteranos.