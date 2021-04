Zidane, contundente contra el racismo tras el caso Cala-Diakhaby

“Hay un partido de ida y de vuelta, son 180 minutos o más, pero nosotros miramos al partido de mañana”, ha dicho Zidane antes del Real Madrid-Liverpool, de los cuartos de final de la Champions. Al entrenador francés le han preguntado también por Hazard, que ya se está entrenando con el grupo: “Lo hemos hablado muchas veces y lo importante es que esté tranquilo, bien y recuperado. Su vuelta no fue precipitada, nunca hacemos volver a un jugador si no está bien. Vamos a ir poco a poco”, ha dicho sin aclarar si va a volver contra el Liverpool. “Yo necesito a todos mis jugadores y tener un problema para hacer el equipo. No me gusta cuando uno está lesionado y ahora espero recuperar a Edén cuanto antes”.

Zidane ha opinado del caso de Cala y y Diakhaby: “Tolerancia cero contra el racismo. Yo no estoy ahí y no te puede decir, pero antes de todo está el respeto a la persona”.

El entrenador del Real Madrid asegura que se ha infravalorado al equipo, pero eso no se puede cambiar. “Tenemos que hacer nuestro trabajao día a día. Nosotros nunca damos las cosas por perdidas mientras haya vida. Hemos tenido momentos complicados, pero ahora estamos en un momento bueno y vamos a tener que competir bien”.

Ha alabado a Klopp: “Es un gran entrenador, luego cada uno tiene que hacer su trabajo. Yo me fijo en todos los entrenadores y vi muchas cosas cuando estuve haciendo el curso de entrenador”. Zizou no cree que las bajas del Liverpool en defensa sean una debilidad. “Nosotros también tenemos muchas bajas, pero la fuerza está en nuestro equipo. Siempre va a faltar alguien”. Ha analizado al rival: “Es muy fuerte, muy sólido, no sólo los tres de delante. Sabemos que son jugadores con una efectividad importante y vamos a tener que estar atentos a todo”. El francés no ha querido volver a la final que ganó el Madrid con la chilena de Bale. “Es un partido diferente”, ha asegurado. También le han preguntado por Haaland y no ha contestado.”