La pancarta de Sergio Ramos en Barcelona ya no tiene erratas

La pancarta anunciando la serie de Amazon Prime Video “La Leyenda de Sergio Ramos” sigue colgada en Barcelona y a diferencia de lo que sucedió la semana pasada ya no tienen ningún error gramatical. Inspirados en la pancarta que colgó Joan Laporta en las inmediaciones del Santiago Bernabéu antes de las elecciones del Fútbol Club Barcelona, los responsables de la serie decidieron situar una pancarta en el centro de la Ciudad Condal con la frase “ganes de que em torneu a veure” (”ganas de que me volváis a ver), pero... había un error al colocar la preposición “de”. Hoy ha parecido con la corrección, el “de” ha desaparecido y la frase ha quedado en “ganes que em torneu a veure”. Para culminar la operación han realizado un juego de palabras con la frase: “Ara sí, ens veiem sens(e) falta” (“Ahora sí, nos vemos sin falta”).

🥳 Amazon coloca una 2ª pancarta de Sergio Ramos en Barcelona tras el error ¿intencionado? y añade:



👉🏻 “Ahora sí, nos vemos sin falta”



🤣 Bravo. Su 2ª temporada se estrena hoy pic.twitter.com/o0tcgqPkwK — Rodrigo G. Fáez ⚽️🏡 (@RodrigoFaez) April 9, 2021

Los responsables de Amazon Prime Video se inspiraron en la pancarta del entonces candidato a las elecciones del Barça Joan Laporta. En la imagen cerca del estadio del Real Madrid se podía leer: “Ganas de volver a veros”. La acción provocó un terremoto en las redes sociales que se ha intentado reproducir ahora.

El estreno del capítulo 2 del documental de Sergio Ramos se titular Orígenes y tiene como punto culminante su salida del Sevilla en el año 2005. Ramos confiesa que “nunca quise tocarlo porque era un chaval carecía de experiencia para explicarlo bien pero a día de hoy es ideal para hablar cómo sucedió”. “He cometido muchos errores en mi vida y quizás el mayor que cometí en su momento es no salir a dar explicaciones y a hablar. Haberlo explicado, dejé que otros contaran la historia por mí. Mi fichaje por el Madrid fue un traspaso totalmente acordado entre clubes, entre Florentino y Del Nido. Jamás fue un pago de cláusula como se vendió, ese generó que la afición no me tratase con el mismo cariño que yo siempre les he tenido y tendré”. El capitán del Real Madrid y la selección se explica: “Sé lo que es el Sevilla y el sevillismo y cómo se siente, no me lo puede que contar nadie porque lo he vivido desde pequeño. Se manipuló toda la información, se mintió al sevillismo. Eso hizo que se me tratara y recibiera de una manera muy dolorosa, no sólo para mi, que también, sino sobre todo para mi familia. No perdonaré nunca el dolor que pasaron mis abuelos, mis padres, que no pueden pisar el campo del Sevilla. Me emociona mucho [dice al borde de las lágrimas] porque yo lo he pisado desde que era pequeño y la gente puede tener una opinión distinta, pero mis abuelos ya no pueden vivir ni volver atrás, no se pueden cambiar. Ese es el mayor dolor que yo he llevado por dentro. Por eso he actuado con rabia e ira en el estadio cuando he jugado o metido un gol, por todo lo que han sufrido los míos”.