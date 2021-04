Alineaciones y horario del Clásico Real Madrid-Barcelona que decide LaLiga

«LaLiga continúa», dijo Zidane, ayer, viernes, sobre lo que pensará el domingo, gane o no el Real Madrid el Clásico contra el Barcelona (21:00 / Movistar) «No será decisivo, porque aún quedarán muchos partidos», repitió mensaje Koeman. Y es verdad lo que dicen ambos técnicos: aún podrá cambiar todo y más en esta Liga tan rara, sin público, con coronavirus y constantes lesiones. Es verdad, el Real Madrid-Barcelona no va a ser decisivo, pero puede apuntar algunas cosas y la principal es la de quién va a ser el perseguidor del Atlético o incluso quién puede ponerse líder si los de Simeone siguen con sus dudas contra el Betis Y, sí, quedará mucho aún, pero no es lo mismo ir delante que ir por detrás.

El Madrid y el Barcelona llegan con mucha mejor cara de la que han tenido en largos tramos de la temporada, como si atisbar el final y verse con posibilidades, más los problemas del líder hubiesen sido el empujón definitivo para poner todo sobre la mesa.

Zidane ha encontrado la fórmula para hacer del Real Madrid un equipo sobrio atrás, con el centro del mando como zona excelente del equipo y con Vinicius como arma letal. Mientras, Koeman ha conseguido navegar en un Barcelona que parecía, institucionalmente, a punto de naufragar, ha lidiado con la melancolía de Messi para traerlo de nuevo al presente y ha hecho de Pedri la cara nueva con la que agarrarse a alguna esperanza. El partido, por tanto, es incierto, sin un favorito claro y se puede decidir en cualquier detalle: en la inspiración de los hombres de ataque o la templanza de los del medio. O en la vacilación que puedan mostrar los futbolistas más novatos.

Previa

El Real Madrid viene con más cansancio, pero también con más ilusión; el Barcelona ha podido descansar más, pero sin la Champions como su rival, LaLiga es a lo que se agarra con desesperación, como se vio en el último choque contra el Valladolid.

Y el Atlético, que también juega, aunque no esté, rezando por un empate que le dé un respiro. Porque el que gane este partido, el que quieren vender que no es decisivo, va a salir con el colmillo afilado y los ojos en sangre.

Alineaciones:

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Militao, Nacho, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Marco Asensio, Vinicius, Benzema.

Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, De Jong, Lenglet; Dest, Busquets, Pedri, Alba; Messi, Griezmann y Dembélé