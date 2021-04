El plan de traspasos del Real Madrid para fichar a Haaland y Mbappé

El Real Madrid juega contra el Barcelona por LaLiga, el presente, pero también traza ya los planes del futuro para que en el mercado de fichajes haya una pequeña revolución. Sobre todo por los nombres que pueden llegar al equipo. No es un secreto que Mbappé y Haaland son los objetivos principales, las dos jóvenes estrellas del fútbol europeo, además de que Alaba, defensa del Bayern, no cuesta porque queda libre.

Para dar ese paso de gigante, el Madrid cuenta con que los jugadores casi están convencidos y ahora hay que negociar con los clubes, que es de verdad la frontera que va a marcar si se pueden o no llevar a cabo el ambicioso proyecto que tiene en la cabeza Florentino Perez. El presidente está a punto de resolver su presencia en el club porque va a ser reelegido de nuevo sin elecciones, tras ser aprobada hoy su candidatura, sin que ningún rival haya dado el paso para hacerle frente.

Una vez resuelto eso, puede lanzarse a por los futbolistas. El principal inconveniente es el económico, pues el coronavirus ha dañado a todo el mundo del fútbol. El Madrid ha aguantado bien, pues terminó con numeros positivos el pasado curso, pero sabe que no puede afrontar números astronómicos que pongan en peligro la institución. De ahí nace toda la diferencia con Ramos, que sigue sin renovar y también sin decir que se va.

Entonces, el Real Madrid tiene que hacer caja y ve el modo de hacerlo. Las venta de futbolistas el punto primero para lograr eso. Están los jugadores que apenas han tenido minutos esta temporada, como Mariano, al que se le busca una salida desde hace años sin éxito; Odriozola y también Isco, un jugador que excepto en un par de encuentros, ha estado por debajo de su nivel. Está por ver también el futuro de Marcelo, cuyo papel está temporada sólo ha cobrado importancia en algunos últimos partidos. Incluso aligerar las nóminas, aunque no se reciba traspaso sería un buen negocio.

También podrían ser traspasado varios cedidos que tienen que volver cuando termine la temporada. El nombre que más suena es Bale, que ya ha dicho que va a regresar y no parece que la temporada en el Tottenham haya servido para que se quede un año más. El plan es desprenderse del futbolista y buscar el máximo beneficio.

En Odegaard es en el que más se confía para que en el futuro de relevo al centro del campo. El problema del noruego, que ayudaría mucho a la adaptación de Haaland es que ahora mismo, Casemiro, Kroos y Modric son imbatibles. Pero se cuenta con él

Ceballos es un jugador con mercado y que ahora mismo está en el Arsenal. El Madrid sigue pendiente de su evolución, pero no termina de convencer, al menos a Zidane, aunque tampoco se está en el club seguro al ciento por ciento de la continuidad del francés. Ceballos puede ser uno de los traspasados.

Borja Mayoral y Jovic. El primero en el Roma, el segundo en el Eintracht. El canterano sospecha, tras tantas cesiones y con el plan del Madrid, que tiene pocas opciones y lo mejor sería cortar ya con el club blanco. También tiene buen mercado. Jovic regresó a Alemania y aunque ha perdido fuelle, puede ser uno de los traspasados, si llegan los grandes delanteros.

Brahim se busca en el Milan sin terminar de dar el paso decisivo en su carrera que haga su vuelta necesaria al club blanco. Kubo no está teniendo suerte en las cesiones y tampoco Reinier en Alemania. Son tan jóvenes que si no vuelven pueden seguir cedidos.

Vallejo. El central cedido al Granada, como todos los centrales del Madrid, está a la espera de que Ramos se decida y se aclare el panorama en la defensa. También puede ser traspasado.

Por último están las salidas de futbolistas que ahora están jugando. Mucho se está hablando de Vinicius, pero su partido contra el Liverpool puede haber acabado con todas las dudas. Depende de si logra mantener esa chispa de manera regular. El PSG va a poner su nombre sobre la mesa en cuando se hable de Mbappé.

El futuro de Varane no está nada claro, porque acaba contrato en 2022 y no hay noticias de su renovación. Si no se queda, su venta sí que podría hacer que entrase dinero en caja