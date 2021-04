Nadal explica a la perfección los motivos de su derrota contra Rublev en Montecarlo

Rafa Nadal perdió en los cuartos de final de Montecarlo, uno de sus torneos preferidos, en el que ha ganado once veces, contra Rublev (6-2, 4-6 y 6-2). Después, en conferencia de prensa, explicó con claridad los motivos de esa derrota, en palabras recogidas por la web oficial de la ATP:

1. El saque

“He sacado fatal. Y no sé por qué razón. Todos los sets empecé con quiebre abajo. Le di muchos puntos gratis. No sé por qué razón mi servicio fue un desastre. Solo podía pensar en meterlo y no en la jugada después y eso condiciona todo. Voy a trabajarlo y creo que no va a ser difícil de solucionar. No le veo un sentido claro, pero quiero tener la seguridad de que no me vuelva a ocurrir”.

2. El revés

“Con el revés he estado con poca confianza para abrir pista. Él no sentía que yo le podía crear problemas con este golpe. Por eso me esperaba con tranquilidad en el paralelo, porque con la cruzada yo no conseguía penetrar y abrir. Después de fallar uno, he gritado. Pero ha sido la única vez. En general no me he enfadado en pista, y tenía motivos”.

3. Las condiciones

“Eran más complicadas para mí, más pesadas de lo habitual, por ser más tarde, con más frío. Eso hace que la pelota no vuele tanto. Y él te aprieta todo el tiempo, y mi servicio no me valía, la bola no saltaba, él golpeaba con la confianza de que la bola no se le iba a ir, y yo empezaba el punto con desventaja. Pero no estoy poniendo ninguna excusa. Él ha sido mejor que yo en todo, y le felicito y me alegro por él, porque es un buen chico.

4. Conclusión

“Fue el cóctel mortal: jugar mal y además hacerlo frente a un gran jugador. Cuando eso ocurre, pierdes”.