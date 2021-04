El sorprendente vídeo de los jugadores del Barça haciendo cola para fotografiarse con Messi y la Copa

El Barcelona derrotó al Athletic (0-4) y cerró una racha de dos años y una temporada sin conquistar un título, tras acabar la última en blanco. Para Messi, por ejemplo, era su trigésimo quinto título como azulgrana, su séptima Copa del Rey, las mismas que suman Piqué y Busquets. Pero para muchos otros en esta transición que vive el equipo era la primera. Así que todos querían hacerse una foto de recuerdo con Leo, por ser la primera o ¿tal vez por si acaso el argentino no sigue en el club y no tienen más posibilidades de tener una imagen así? El caso es que hubo hasta cola para posar con el capitán y el trofeo. Lo hizo Pedri, Iñaki Peña, Riqui Puig... Y entonces se acercó por allí el lesionado Ansu Fati para unirse a la lista, y Frenkie de Jong, que hizo un partidazo y ganó por primera vez también con el Barça; o Pjanic, que llegó el pasado verano y no está teniendo su año, pero esta vez sonrío; o el portero suplente Arnau Tenas o Dest, que no se lo quiso perder. Una tras otro fueron pasando. La secuencia es sorprendente y simpática, pocas veces vista en el mundo del fútbol.

