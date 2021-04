El último pique entre Djokovic y Nadal: así responde el número uno a las palabras del español

Novak Djokovic ha respondido a las palabras de Rafa Nadal, que en una entrevista con metro.co.uk ha asegurado sobre la histórica lucha que tienen por ser el tenista con más “Grandes”: “Por supuesto, quiero ganar más Grand Slams, sí. No hay duda de eso. Pero nunca entiendo... Quiero decir, Novak está más obsesionado con esto... No de una manera negativa, no, pero él está más enfocado solo en estas cosas y significa mucho para él todo esto. Como si siempre estuviera hablando de estos récords y bien por él... Pero no es el enfoque que yo tengo de mi carrera en el tenis”, explicó el actual número tres del mundo. “Tengo una ambición saludable. Por supuesto, soy ambicioso, si no, nunca hubiera estado en la posición en la que estoy hoy, pero probablemente tengo un tipo de ambición diferente a la de él”, opina el español, que está a punto de debutar en el Barcelona Open Banc Sabadell-Conde de Godó.

Y Djokovic, que va a participar en el Abierto de Belgrado, contesta: “No puedo hablar en su nombre, no sé cómo piensa, pero tiene derecho a opinar sobre cómo me ve con respecto a los récords y todo eso. Personalmente, no siento que esté obsesionado con nada en la vida. He dicho muchas veces en el pasado que la pasión y el amor enorme que siento por este deporte es lo que me mueve. Voy a por mis objetivos y nunca he tenido problemas en verbalizarlo. Quizás alguien no pueda decir algo y luego ceñirse a ello, pero nunca me resultó difícil decir: ‘Quiero romper ese récord o alcanzar una meta determinada’. No sé por qué es algo malo, no sólo en términos de récords, sino de cualquier cosa, por ejemplo la política en el tenis“. Y fue más allá en su explicación: “Creo que todo deportista debe tener metas porque eso le permite saber dónde están el punto A y el punto B y cómo ir de uno a otro. Al establecer objetivos, logras la claridad mental necesaria para mantenerse disciplinado, responsable y organizado. He tenido períodos en mi vida durante los cuales no tuve una visión clara y no terminó bien para mí”.

Por último, el número uno del mundo matizó: “Todo es cuestión de percepción e interpretación de lo que uno dice. Respeto a Rafa, probablemente más que a cualquier otro jugador del mundo; es el mayor rival que tuve en mi vida. Todo lo que ha logrado, su dedicación al tenis y su forma de practicar y de jugar al tenis, estos rasgos suyos son dignos de admirar. Él sabe qué fuentes de motivación tiene, no puedo entrar en eso”.