El mensaje de Florentino a Ceferin: “No queremos un presidente de la UEFA que insulte a un compañero”

“Ha insultado a un compañero”, ha dicho Florentino Pérez, muy enfadado con Aleksander Ceferin, el presidente de la UEFA. “No queremos un presidente de la UEFA que insulte a un presidente de un club”, ha añadido durante la entrevista que le ha hecho Josep Pedrerol en “El Chiringuito”.

Se refería el presidente del Real Madrid, y ahora presidente de la Superliga, a las palabras que ha dedicado Ceferin a Andrea Agnelli, presidente de la Juventus. “Es el que más me ha defraudado. Nunca he visto una persona que haya mentido tantas veces. Hablé con él el sábado y me dijo que eran rumores y que me llamaba dentro de una hora. Luego apagó su teléfono”, explicó Ceferin. “He visto muchas cosas en mi vida, pero una situación como la actual nunca la he visto. La avaricia es muy fuerte y puede hacer desaparecer los valores de algunas personas”, añadió.

“La Superliga se iba tramando desde hace años, se iba cociendo con gente como Florentino Pérez y Agnelli. Podían haber hablado con nosotros, estábamos dispuestos a ayudar. Hace unos días recibimos una propuesta interesante y dijeron que no había nada que hablar. Esto tiene que ver con la avaricia, el egoísmo y el narcisismo de algunos”, aseguró Ceferin al presentar el nuevo proyecto de Liga de Campeones para el año 2024.