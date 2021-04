La polémica mano que indigna al Real Madrid contra el Betis

El empate contra el Betis dejó una sensación agridulce en el Real Madrid, que ve que LaLiga se le complica. El lateral del Real Madrid Dani Carvajal lamentó “el paso atrás”. El equipo ha salido a ganar, no lo hemos hecho lo suficientemente bien y damos un paso atrás para ganar el título, en el último cuarto no hemos estado finos, nos ha faltado hambre de ir a por balones, un empate que nos aleja del liderato, intentaremos sumar los 15 puntos que quedan”, dijo.

El internacional español reconoció en declaraciones a Movistar Plus que perdieron una oportunidad. “El calendario es muy exigente y la gran cantidad de bajas no solo se nota en no poder contar con todos sino que los que juegan no descansan”, afirmó sobre el desgaste físico de la plantilla.

“Nos quedan 15 puntos, mensaje de optimismo, pero hoy era una oportunidad de dormir líderes, meter presión, se nos escapa una oportunidad para ganar el título. Temporada rara, extraña y dura, me he encontrado bien”, añadió, hablando también en lo personal.

El defensa no habló de una de las jugadas más polémicas. Una mano de Miranda en el área del Betis cuando el partido se acercaba al final

Mano de Miranda

Tampoco quiso hablar Roberto Carlos: “Siempre hay jugadas dudosas pero no podemos estar pidiendo para cambiar las cosas, hay que seguir con tranquilidad, respetando a los árbitros. Son cosas normales dentro del mundo del fútbol”. Zidane aseguró que él si vio la mano, pero que el que pita es el árbitro y no lo hizo.

En cambio, en las redes sociales sí que protestaron mucho por la jugada que podía haber decidido el encuentro y ahora LaLiga tendría otra cara para el equipo de Zidane.