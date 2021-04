La contundente respuesta de Zidane a Ceferin por la Superliga

Zidane prepara el encuentro de Champions contra el Chelsea tras el asunto de la Súperliga. “Ya me habéis preguntado de si puede pasar algo con el arbitraje. Es absurdo pensar que no vamos a estar en la Champions. Se habla mucho de este tema, lo que hay que hacer es estar pendientes del partido de mañana”, ha dicho el entrenador blanco, que no ha querido mojarse más. “No creo que eso tenga influencia en el partido. El árbitro va a hacer su trabajo y nosotros, a jugar al fútbol. Si pensamos que todo lo que están diciendo nos va a perjudicar, es muy jodido. Nosotros sólo podemos jugar, lo otro no lo controlamos”. Lo dice porque Ceferin, el mandatario de la UEFA sigue diciendo que puede haber un castigo para el Madrid y otros clubes de la Superliga

Sobre la Súperliga: “El presidente sabe lo que tengo en mi corazón y en mi cabeza, pero tenemos que pensar en el partido de Champions”.

Se espera un Chelsea defensivo, que ha terminado, con Tuchel, 16 partidos sin recibir goles de 21: “Es un equipo completo, que también ataca bien. Tenemos que enseñar nuestra mejor versión para hacerle daño”. El Madrid tiene muchas más experiencia en estos partidos finales de la Champions, sabe jugar mejor estos partidos. “No creo que eso suponga algo”, ha dicho Zidane. “Se han ganado estar en la semifinal y es diferente a lo que ha pasado hasta ahora. El Chelsea tiene mucha experiencia también”

La Champions parece más cercana que LaLiga. “Llevamos tiempo con dificultades y siempre nos hemos levantado, nos falta un mes de competición, pero vamos a competir hasta el final. Tenemos dificultades, como todos. Vamos a pelear por las dos competiciones, sin elegir”. Ha sido un año complicado y al principio de la Champions, Zidane estuvo en el alambre: “Eso va a pasar siempre, pero eso es cosa vuestra”

Ha elogiado a Militao: “Últimamente está jugando bien, ha tenido paciencia y aporta mucho al equipo”.

Zidane ha confirmado que Kroos “está bien”, pero la mala noticia es que no va a estar Mendy: “Todavía le falta algo”. Eso puede suponer la titularidad de Marcelo, tras un año sin apenas minutos.

Hazard también podría ser titular: “El otro día estuvo muy bien. Lo más importante es que no tuviera problemas, está bien y ahora, a tirar. Estamos contentos de tenerle porque nos va a aportar mucho”.