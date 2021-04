Oficial: Julian Nagelsmann, nuevo entrenador del Bayern

El Bayern de Múnich ha anunciado el fichaje de Julian Nagelsmann como nuevo entrenador del equipo a partir del próximo 1 de julio en sustitución de Hansi Flick. Nagelsmann es todavía el técnico del RB Leipzig, club con el que el Bayern se está jugando el título de la Bundesliga. La prensa alemana sitúa entre 25 y 30 millones la cantidad que el Bayern ha tenido que pagar al Leipzig para contratar a Nagelsmann, que firma hasta el 30 de junio de 2026.

Antes de confirmar la contratación de Nagelsmann, el Bayern llegó a un acuerdo con Flick para rescindir su contrato, a petición del técnico, que expresó recientemente su intención de abandonar el club muniqués, con el que tenía una vinculación hasta 2023. El futuro de Flick podría estar como seleccionador de Alemania en lugar de Joachim Löw, que dejará el cargo después de la próxima Eurocopa.

“Julian Nagelsmann representa una nueva generación de entrenadores. A pesar de su juventud, ya tiene una carrera impresionante. Estamos convencidos de que con Julian Nagelsmann continuaremos con los grandes éxitos de los últimos años”, dijo el Presidente Herbert Hainer. “Quiero expresar nuestro agradecimiento a Hansi Flick en nombre del FC Bayern. Se hizo cargo de nuestro equipo en 2019 durante una fase difícil y luego ganó seis títulos, y esperemos que el séptimo llegue pronto. Siempre tendrá un lugar en los libros de historia del FC Bayern. Le deseamos lo mejor para su futuro”.

Por su parte el exportero Oliver Kahn también dio la bienvenida a Nagelsmann y mostró su agradecimiento a Flick por el trabajo realizado: “La duración del contrato de Julian, que es de cinco años, demuestra lo mucho que se identifica con el FC Bayern. Estoy convencido de que, junto con Julian Nagelsmann, tendremos mucho éxito en la configuración del futuro deportivo del FC Bayern. Mi agradecimiento a Hansi Flick. Con un gran fútbol, ha llevado al FC Bayern a grandes éxitos. Ahora se ha cumplido su deseo de abandonar el FC Bayern antes de que finalice su contrato. Todo lo mejor, Hansi”.

“Las conversaciones con Julián fueron muy constructivas. Nos divertiremos mucho con él, estoy convencido de ello”, dijo el director deportivo Hasan Salihamidžić. “Me gustaría agradecer expresamente a Hansi Flick. Desde que asumió el cargo de entrenador hace un año y medio, hemos celebrado numerosas victorias y títulos, siendo el triplete en 2020 el más destacado. Estos éxitos quedarán asociados a su nombre. Le deseo lo mejor en su futuro camino”.

Hansi Flick quiso despedirse a través de los medios oficiales del Bayern del que todavía es su club: “Para mí, los dos últimos años serán inolvidables. Las emociones, las victorias, los títulos, pero también el trabajo diario en el terreno de juego me divirtieron mucho, fue una época extraordinaria. El éxito sólo puede lograrse juntos. Un entrenador no es nada sin su equipo, y he tenido la suerte de encontrarme con jugadores fantásticos aquí en Múnich y con un personal y un equipo técnico que han hecho un trabajo increíble. ¡Gracias chicos, gracias Kathleen! Un agradecimiento especial también para el Presidente Herbert Hainer, así como para toda la directiva en torno a Karl-Heinz Rummenigge, Oliver Kahn y Hasan Salihamidzic por darme la oportunidad de entrenar a este gran equipo. Queda una gota de amargura: no hemos podido celebrar los éxitos durante este tiempo con los aficionados. Los eché de menos en todos los partidos. Sólo deseo a la familia del FC Bayern lo mejor para el futuro. No es una frase vacía cuando digo: ‘Fue un gran honor para mí’”.