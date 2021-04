El vídeo del gol del portero del Zaragoza en el minuto 97 y su explicación: ni sabía cómo lo hizo

El Real Zaragoza rescató un punto vital en su lucha por la permanencia en la Liga SmartBank gracias a un gol de su portero Cristian Álvarez en el minuto 97 del partido contra el Lugo (2-2), que inauguró la jornada 37 en Segunda División, y deja a los aragoneses fuera de la zona peligrosa de la clasificación.

“No me había pasado en la vida. Es una emoción muy extraña. Parece que estoy en un sueño”, comentó en declaraciones a Gol tras el partido del Anxo Carro. Apenas podía explicar lo que sucedió. “Vi que entraba y no sé cómo fue. Le pegué con la cara, no sé bien qué pasó, si le dio al defensa o no”, relató sobre su tanto.

La de Nayim. La de Cristian Álvarez. La del Real Zaragoza en el Anxo Carro. Esto es maravilloso.pic.twitter.com/wk3YFXo6tk — Mario Jiménez (@MarioJimenezB_) April 30, 2021

El Lugo que estrenaba técnico -el cuarto de la temporada- con la llegada de Rubén Albés al banquillo, se quedó con la miel en los labios después de su buena actuación. Manu Barreiro fue el encargado de abrir el marcador al borde del descanso, aunque Adrián González, desde el punto de penalti, estableció el empate pasada la hora de encuentro.

Los gallegos volvieron a contraatacar y firmaron el 2-1 en botas de Frederico Venancio cuando apenas quedaban ocho minutos para el final. Sin embargo, el Zaragoza logró el empate en una falta lateral, con todo el equipo volcado, y Cristian Álvarez rematando en el segundo palo. Con este 2-2, el Lugo seguirá penúltimo clasificado y el Zaragoza, decimoquinto.