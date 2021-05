Thomas Tuchel jugará la final de la Champions League y el PSG no. Lo que hace unos meses era algo literalmente imposible, porque el alemán era el entrenador del conjunto francés, se convirtió en realidad. A Tuchel lo despidieron el día de Nochebuena después de un irregular recorrido en la Liga francesa (tampoco están líderes ahora, pero sí segundos, aunque dependen del Lille) y de ciertas discrepancias con la directiva. El preparador dijo en una entrevista que parecía que no se había valorado la final de la Champions que disputaron en agosto, sólo frenados por el imponente Bayern Múnich en un partido más cerrado de lo que podía parecer en un principio, tal y como estaba el equipo alemán. Lo echaron de forma fulminante, lo separaron de Neymar y Mbappé y ahora es él el que ríe mientras la prensa francesa carga contra sus estrellas, cuyo futuro no se sabe dónde está.

Al Chelsea tampoco le iba bien con Lampard, la leyenda, en el banquillo y recurrió a Tuchel, que en poco tiempo ha dado solidez al equipo que, por otro lado, más dinero gastó en fichajes, casi 250 millones. Desde luego, no es un grupo espectacular, pero sí bien armado. «La roca», se ha venido repitiendo los días previos al enfrentamiento con el Real Madrid, aunque también sabe jugar. El conjunto de Zidane le ha marcado un gol en un córner y en la ida no logró hacerle más ocasiones, más allá de un tiro al palo de Benzema que fue una genialidad, no una acción elaborada. En la vuelta, Mendy paró el disparo y el cabezazo del atacante francés, todo en la primera parte. Tras el descanso, ni una opción, pese a la necesidad. El Chelsea defendió bien tanto presionando como metido atrás.

Un dato histórico

Tuchel lamentaba las ocasiones desperdiciadas a la contra: Werner (mal pase), Mount (fuera), Havertz (parada de Courtois), Kanté (corte milagroso de Valverde). Lo mismo sucedió en el partido de ida. Manos a la cara del técnico, un grito a los cielos... De hecho, después del encuentro del Di Stéfano lamentó el 1-1, que le pareció corto. “Merecimos ganar. La primera parte fue difícil porque ellos tuvieron mucha posesión, pero fuimos peligrosos con nuestras contras, nunca perdimos el hambre y las ganas de defender. La segunda parte fue todavía mejor, y pudimos haber marcado muchos más goles antes, pero no es momento para la crítica, ha sido una gran actuación”, analizó. Pasó un mal rato el alemán, sólo respiró al final, con la segunda diana, de Mount. Ha metido a su equipo en la gran final. En otra gran final, pues también va a disputar la de la FA Cup (contra el Leicester), tras haber eliminado en semifinales al Manchester City. Precisamente el equipo de Guardiola será su oponente en la pelea por la «Orejona». Será un partido histórico para Tuchel, que se ha convertido en el primer técnico que logra repetir en el último partido de la competición más importante de Europa con dos equipos diferentes.