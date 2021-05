Barcelona - Atlético: la reivindicación de la vieja guardia

El Bayern ganó 2-8 el pasado agosto en la Champions al Barcelona y el equipo azulgrana implosionó. Habló Piqué: «Hay que hacer cambios y si tengo que dar yo un paso a un lado, lo doy». Tocó fondo el equipo de Messi, pasado por encima por el conjunto alemán lo mismo que el año anterior por el Liverpool. «Plantilla vieja». «Revolución»... Lo que pasa siempre en ese tipo de situaciones. Y varios veteranos señalados: el propio Piqué, Busquets, Sergi Roberto, Jordi Alba, Rakitic, Luis Suárez... Koeman llegó con el mensaje de que quería recuperar la intensidad, pero los únicos de la vieja guardia que se fueron son Luis Suárez, lo que montó un estruendo en pleno caso «burofax de Messi», y Rakitic. El técnico holandés ha dado paso a futbolistas jóvenes, ha arriesgado dando muchos minutos a Pedri, Mingueza, Araujo, Ansu hasta que se lesionó y Dest, ha multiplicado el protagonismo de De Jong, pero algunos de los «señalados» del curso anterior los acompañan.

Piqué no ha dado un paso a un lado, Koeman ve que lo que ha hecho el central es dar uno al frente y valora su liderazgo dentro y fuera del campo. Su grave lesión le ha impedido jugar más minutos (también eso ha permitido más partidos para Mingueza y Araujo), pero en cuanto ha estado medio bien, ha regresado al centro de la defensa, forzando con una rodilla que no está del todo bien. Busquets (3.216 minutos, con participación en 46 encuentros de 50) es el octavo jugador de la plantilla más utilizado y lleva unos meses en su mejor estado de forma en mucho tiempo. Con el sistema de tres centrales el equipo está un poco más resguardado y el mediocentro sufre menos porque no tiene que abarcar tanto campo. Es el líder en el toque de corneta de la presión tras pérdida porque suele intuir bien por dónde va a ir la jugada. Y si Busquets es el octavo, Jordi Alba es el segundo jugador con más presencia del Barça este curso. Son 4.002 minutos en 45 partidos. No confía mucho Koeman en Júnior Firpo y el carril izquierdo sigue siendo para el de Hospitalet, también más liberado de tareas defensivas con los tres centrales. Alba ha repartido 15 asistencias esta campaña entre todas las competiciones, y además ya no busca sólo a Messi, aunque el «10» sigue siendo su destino preferido. Lleva cinco goles, igualando su temporada más productiva.