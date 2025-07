Cava para plantar un árbol y descubre piedras fluorescentes: “el museo se llevó todo sin compensación”

Lo que debía ser una tranquila mañana de jardinería en Saint-Aventin, un pequeño pueblo de los Pirineos franceses, se ha convertido en el centro de una historia que mezcla sorpresa, frustración y misterio. Según relata el portal francés placeronde.fr, un vecino identificado como Julien Mercier afirma haber hallado unas piedras con propiedades fluorescentes mientras cavaba un hoyo para plantar un árbol frutal.

“Sólo quería plantar un cerezo para mis nietos y, de repente, vi que algo brillaba bajo la tierra”, declaró Julien al citado medio. Lo que llamó su atención fueron unos destellos verdosos y azulados que, según él, se intensificaban bajo la luz solar directa y adquirían un brillo aún más vívido cuando se les aplicaba luz ultravioleta.

Pese a la espectacularidad del relato, ningún organismo oficial ha confirmado el hallazgo hasta el momento. El único testimonio disponible es el de placeronde.fr, un sitio web dedicado a curiosidades naturales, que no ha aportado pruebas materiales, como imágenes verificables o declaraciones institucionales, que sustenten la historia.

El hallazgo tras encontrar unas piedras fluorescentes en su jardín

Según el mismo medio, tras compartir su descubrimiento en redes sociales, Julien habría recibido la visita de representantes del Museo Regional de Geociencias, quienes, supuestamente, se llevaron las piedras para analizarlas. “Vinieron, lo recogieron todo y no volvieron. Me dijeron que era por el bien de la ciencia, pero nadie me ha explicado nada ni me han dado compensación alguna”, sostiene Julien, sin que estas afirmaciones hayan sido corroboradas por el propio museo.

La historia difundida sugiere que las piedras podrían tratarse de fluorita, un mineral con propiedades fluorescentes muy apreciado tanto por coleccionistas como por la industria óptica. No obstante, la presencia de fluorita en esa zona concreta de los Pirineos no está documentada en los principales registros geológicos franceses.

El debate sobre la propiedad

Más allá de su veracidad, la historia ha reabierto el debate sobre la propiedad de los materiales geológicos hallados en terrenos privados. En Francia, la legislación permite que el Estado o instituciones científicas reclamen ciertos objetos con valor patrimonial o científico. Sin embargo, la normativa es difusa cuando se trata de compensaciones a quienes hacen los descubrimientos.

Luc Moreau, abogado francés experto en derecho minero, señala que “aunque legalmente las instituciones pueden actuar de forma rápida para proteger el patrimonio natural, eso no significa que el descubridor deba quedar fuera del proceso. Sería razonable que se reconociera su aportación”.

La historia de Julien Mercier, que deja muchas dudas su veracidad, ha despertado fascinación, escepticismo y cierta frustración en quienes ven en ella una muestra de cómo la línea entre el hallazgo científico y la leyenda urbana puede ser muy delgada. Por ahora, sin pruebas concluyentes ni confirmaciones oficiales, lo único que brilla con certeza son las dudas. ¿Descubrió Julien realmente un mineral inusual o se trata de una exageración convertida en mito digital? Hasta que no haya evidencias verificadas, su cerezo seguirá sin plantarse… y las piedras fluorescentes, quién sabe en qué jardín estarán.