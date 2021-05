La sorprendente denuncia de Nadia Alexandrova, la supuesta amante búlgara de Casillas

Desde que Iker Casillas y Sara Carbonero anunciaron su separación, los rumores de infidelidad han resonado y sobrevolado sobre la cabeza del exfutbolista.

Esta misma semana, desde el programa ‘Sálvame’ se lanzaban informaciones sobre la supuesta relación de Iker con una joven búlgara llamada Nadia Alexandrova mientras aún estaba casado. Tras el revuelo provocado por dicha noticia, la joven a decidido emitir un comunicado para aclarar las cosas y denunciar que ha sido “engañada” y “manipulada”

El programa abrió la tarde de jueves con Nadia Alexandrova que asegura que había estado viéndose con Iker Casillas desde 2019, mientras este estaba casado con Sara Carbonero.

Incluso Telecinco se puso en contacto con la joven que no desmintió la información y se mostró impactada de que hubiera salido a la luz. La búlgara, de 29 años y dedicada al negocio automovilístico, no se explicaba cómo se habían enterado los medios: “¿Quién ha sido? Madre mía. Es que esto lo sabe muy poca gente, ¿quién ha podido ser. Que esto lo sabe muy poca gente: dos o tres personas?”.

La conversación ha proseguido y Nadia ha confirmado más detalles, como que mantenían una relación “rara” al preguntarle por encuentros sexuales. “No soy una causa de la ruptura. Yo no me siento la persona que ha hecho ese daño. Con ella no estaba, eso sí te lo digo ya”, afirmaba la joven sobre que en 2019 ese ‘supuesto famoso’ sí estaba casado pero ahora no. “Con ella no estaba, eso sí te lo digo ya”, ha asegurado. “Nunca he querido meterme en la relación de nadie”.

Incluso desde la cadena se aseguraba que contaban con pruebas tales como pruebas tales como “audios subidos de tono” entre ellos y “fotos comprometidas” en las que aparece Casillas.

Comunicado en redes sociales

Ahora la joven ha dado un paso al frente para denunciar que ha sido víctima de un engaño por parte de la cadena y lo ha hecho a través de un comunicado que ha publicado en sus redes sociales: “La llamada de voz que se ha realizado y emitido ha sido absolutamente manipulada y realizada bajo engaño. Por todo ello, solicito a los diferentes medios de comunicación que cesen en la publicación y emisión de todo este tipo de noticias que se refieren a mi persona y se respete mi intimidad, dado que todas estas publicaciones y emisiones, que están, en la mayoría, fuera de contexto y frases respondidas a otras preguntas, están consiguiendo provocar un daño irreparable en mi imagen privada, pública y reputación, sintiendo un acoso total a mi vida personal”.

Nadia se ha mostrado absolutamente indignada y ha solicitado una rectificación pública por parte del programa y que se emita la grabación completa de sus declaraciones para verificar sus alegaciones. “En caso de que continúe la vulneración de mis derechos, me veré en la obligación de realizar cuantas acciones legales me asistan en defensa de mis legítimos intereses”, concluye la joven.

Sin embargo, en ningún caso, Nadia Alexandrova niega haber tenido una relación con el portero, que ya cuenta con una larga lista de supuestas aventuras desde se confirmó su ruptura con Sara Carbonero. Incluso, su propio novio no dudó en confirmar al programa que había estado presente cuando el futbolista llamaba a su pareja.