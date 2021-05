Nadia Alexandrova, la joven búlgara con la que Casillas habría sido infiel a Sara Carbonero desde 2019

Al portero le llueven las supuestas aventuras. Nueva bomba la que puso ayer Sálvame sobre la mesa. El programa abrió la tarde con Nadia Alexandrova, una joven búlgara que asegura que había estado viéndose con Iker Casillas desde 2019, mientras este estaba casado con Sara Carbonero.

¿Quién creéis que es el famoso casado que ha estado con esta chica? #yoveosalvame pic.twitter.com/2omJ8x0GpS — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) May 6, 2021

Telecinco se ha puesto en contacto con la joven que no ha desmentido la información y que se mostró impactada de que hubiera salido a la luz. La búlgara, de 29 años y dedicada al negocio automovilístico, no se explicaba cómo se habían enterado los medios: “¿Quién ha sido? Madre mía. Es que esto lo sabe muy poca gente, ¿quién ha podido ser. Que esto lo sabe muy poca gente: dos o tres personas?”.

La conversación ha proseguido y Nadia ha confirmado más detalles, como que mantenían una relación “rara” al preguntarle por encuentros sexuales. “No soy una causa de la ruptura. Yo no me siento la persona que ha hecho ese daño. Con ella no estaba, eso sí te lo digo ya”, afirmaba la joven sobre que en 2019 ese ‘supuesto famoso’ sí estaba casado pero ahora no. “Con ella no estaba, eso sí te lo digo ya”, ha asegurado. “Nunca he querido meterme en la relación de nadie”.

Por último, ha contestado que le preocupaba “la reacción de la otra persona”: “Yo le he dicho que no se lo contaba a nadie. Él confía en mí”.

Sálvame ha confirmado también que disponía de pruebas tales como “audios subidos de tono” entre ellos y “fotos comprometidas” en las que aparece Casillas.

No obstante no es la primera vez desde marzo que se ha especulado con una posible infidelidad de Casillas como razón principal del divorcio entre ambos.

Un cuchillo clavado en el corazón

La periodista no ha respondido a esta nueva infidelidad pero según ha confesado una amiga íntima de Sara a Informalia “si es que se tratara de una infidelidad, Iker no tiene vergüenza. El 2019 fue un año nefasto para Sara, porque le descubrieron un cáncer de ovarios y él sufrió un infarto. Sara llegó a sospechar meses antes de su ruptura matrimonial que podría haber una tercera persona de por medio. Pero su marido siempre lo negó cuando ella le preguntaba si existía otra mujer en su vida. Mira por dónde, ahora se destapa todo. Si esa mujer no se inventa esta relación, puede hacerle daño a Sara y eso sería imperdonable”.

Desde su entorno añaden que “su dolor es comparable a un cuchillo clavado en su corazón”.