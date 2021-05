El enigmático mensaje de Luis Figo sobre su nuevo proyecto: ¿Dará el salto a la política?

El exfutbolista Luis Figo, muy activo en redes sociales, ha sido muy polémico por sus opiniones acerca de la situación política y por convertirse en el azote constante del Gobierno de Pedro Sánchez. El portugués se ha convertido en una de las voces más críticas con respecto a la izquierda de España y, en los últimos meses, en un firme defensor de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Pese a que aún no se ha desvelado si tiene o no relación con el mundo de la política, la realidad es que Luis Figo ha publicado en Twitter un mensaje anunciando un nuevo proyecto personal, donde aparece su logo propio y unos colores, con el mensaje de “¡Nuevo proyecto pronto!” y las reacciones no se han hecho esperar.

New project coming soon! pic.twitter.com/TEOGTTY6Pq — Luís Figo (@LuisFigo) May 7, 2021

En pocos minutos, twitter se ha inundado de mensajes que especulan con un salto a la política del portugués, a la presidencia de la UEFA e incluso al banquillo del Real Madrid.

¿Se tratará, tal vez, de la creación de un nuevo partido político?, ¿Creará su propia criptomoneda? ¿Le ha ofrecido un cargo Ayuso? ¿Será presidente del PP? o “Seguro que es el sustituto de Zidane”, son algunas de las especulaciones de los usuarios en respuesta al enigmático mensaje.

Sin embargo, todo apunta a que este proyecto no tendrá nada que ver ni con la política ni con el fútbol sino más bien con el mundo de las inversiones.