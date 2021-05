Ni Messi ni Cristiano: este deportista revienta la lista Forbes

El luchador irlandés de MMA Conor McGregor fue el atleta mejor pagado del mundo durante el último año, por delante de los futbolistas Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, según la lista anual de Forbes publicada el miércoles. Curiosamente sólo ha peleado una vez y perdió (con Poirier), pero su fortuna la hizo fuera del octógono. En parte, ha ganado tanto ya que vendió su marca de ‘whiskey’, Proper No. Twelve. También refuerzan su posición los patrocinios de DraftKings, el vídeojuego Dystopia: Contest of Heroes y l la marca Roots of Fight.

Durante el período de 12 meses que finalizó el 1 de mayo de 2021, McGregor ganó 180 millones de dólares, una cifra que incluye 158 millones de patrocinios y la venta reciente de la participación mayoritaria de su marca de whisky, dijo Forbes.

Messi adelanta a Cristiano

El delantero de Barcelona y Argentina, Messi, ocupó el segundo lugar en la lista y estableció un récord como el jugador de fútbol con mayores ingresos después de llevarse a casa 130 millones, mientras que el delantero de Portugal y la Juventus, Ronaldo, ganó 120 millones para ocupar el tercer lugar entre los 10 atletas mejor pagados. El mariscal de campo de la NFL Dak Prescott (107.5 millones) de los Dallas Cowboys y el cuatro veces campeón de la NBA LeBron James (96.5 millones) completaron los cinco primeros.

El deportista que más ha salido dañado en 2020 ha sido el tenista Roger Federer, quien ha caído del primer puesto al séptimo después de haberse retirado de las pistas durante los últimos 12 meses.

Forbes a aclaró que que sus cifras de ganancias en el campo incluyen todos los premios, salarios y bonificaciones obtenidos durante el período de 12 meses, mientras que las ganancias fuera del campo son una estimación de los acuerdos de patrocinio, las tarifas de aparición y los ingresos por licencias.

Lista de los 10 deportistas que más ganan, según Forbes:

1. Conor McGregor (180 millones de dólares): 22 en el octógono y 158 fuera del octógono.

2. Lionel Messi (130 millones de dólares): 97 en lo deportivo y 33 en lo extradeportivo.

3. Cristiano Ronaldo (120 millones de dólares): 70 en lo deportivo y 50 en lo extradeportivo.

4. Dak Prescott (107,5 millones de dólares): 97,5 en lo deportivo y 10 en lo extradeportivo.

5. LeBron James (96,5 millones de dólares): 31,5 en lo deportivo y 65 en lo extradeportivo.

6. Neymar (95 millones de dólares): 76 en lo deportivo y 19 en lo extradeportivo.

7. Roger Federer (90 millones de dólares): 0,03 en lo deportivo y 90 en lo extradeportivo.

8. Lewis Hamilton (82 millones de dólares): 70 en lo deportivo y 12 en lo extradeportivo.

9. Tom Brady (76 millones de dólares): 45 en lo deportivo y 31 en lo extradeportivo.

10. Kevin Durant (75 millones de dólares): 31 en lo deportivo y 44 en lo extradeportivo.