Las dos condiciones que impone Messi al Barcelona para renovar

La situación de Leo Messi en el Barcelona ha dado muchas vueltas desde que el pasado 25 de agosto envió un burofax al club para comunicar su intención de marcharse. El argentino no pudo cumplir su deseo de abandonar el Barça, pese a las diferencias irreconciliables con el anterior presidente, Josep Maria Bartomeu, y ha esperado pacientemente casi un año para poder ser él quien decida su futuro.

Termina contrato el próximo 30 de junio y todavía no ha renovado, pero el actual presidente del Barcelona, Joan Laporta, ya sabría cuál es la intención de Messi sobre su futuro. Desde Argentina, Infobae desliza que el deseo de Messi es renovar por dos temporadas, hasta 2023, pero no a cualquier precio. Quizá por eso, citan que el entorno del futbolista ha filtrado que todavía no está todo cerrado, ni mucho menos, para firmar la renovación. Para llegar a un acuerdo el club debería cumplir dos condiciones, una desde el punto de vista económico y otra, en el aspecto deportivo.

Messi y sus asesores estarían esperando, según Infobae, a que se terminase la auditoría sobre las cuentas del club para saber cuál es el estado real de las finanzas del Barcelona. Una vez que se tengan los verdaderos números del Barça se produciría una reunión para cerrar el salario que percibiría Messi por esas dos temporadas.

El otro punto clave del acuerdo, y no menos importante, sería la planificación deportiva, construir un equipo ganador. Messi quiere estar en un conjunto que sea capaz de aspirar a lo máximo, de luchar por los principales trofeos cada temporada. Quiere garantías de que eso será así, de que el club reforzará la plantilla.

En ese sentido, el primer paso sería la incorporación de Sergio Kun Agüero, gran amigo de Messi y que llegaría libre procedente del Manchester City. El entrenador del City, Pep Guardiola, desveló durante los festejos por haber ganado la Premier League que Agüero jugaría junto a Messi en el Barcelona: “Voy a revelar un secreto. Quizá Agüero esté cerca de llegar a un acuerdo con el club de mi corazón, el Barcelona. Jugará junto al mejor de todos los tiempos, Leo Messi. Estoy seguro de que disfrutará y hará más fuerte a mi club, el Barcelona”.

Pero para cumplir la ambición de Messi, el Barcelona no puede detenerse ahí y debe efectuar más fichajes para mejorar un equipo que fue eliminado en los octavos de final de la Liga de Campeones y que se descolgó de la lucha por LaLiga cuando lo tenía todo a favor para ganarla. La defensa se apunta como una de las principales zonas a reforzar. El Barcelona encajó en LaLiga 38 goles, uno por partido y 13 más de los que recibió el Atlético y diez más que el Real Madrid. El desequilibrio con el ataque es evidente, ya que el equipo entrenado por Ronald Koeman marcó 85 tantos, 18 más que sus dos rivales madrileños.

Otro de los refuerzos que podría cerrar próximamente el Barcelona es el del centrocampista neerlandés Georginio Wijnaldum, que termina contrato con el Liverpool el 30 de junio, por lo que llegaría libre. Los representantes del futbolista se reunieron este martes con directivos del Barcelona en las oficinas del club catalán y el acuerdo para su incorporación parece que está cerca.