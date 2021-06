Diego Llorente: “No sabía qué pensar, por la noche no dejaba de darle vueltas”

Fútbol

Cuando Diego Llorente abandonaba en ambulancia la Ciudad del Fútbol de Las Rozas después de su falso positivo por covid-19 recibió la llamada del presidente de la Federación, Luis Rubiales. Un gesto que el futbolista agradece. “Gracias al presidente, que me llamó y también cuando se confirmó el cuarto negativo”, dice Llorente. ”También quiero dar las gracias a Luis Enrique y al cuerpo técnico por apoyarme en estos días”, añade.

Pero dentro de su cabeza nada tenía sentido. “No sabía que pensar, por la noche no dejaba de darle vueltas”, explica. “Es un virus que se te puede contagiar en cualquier momento, pero llevamos un control estricto. Hemos cumplido con las normas, no había estado en contacto estrecho con Busquets y no le acababa de encontrar un motivo, una explicación”, reconoce. Se apoyó en su familia, en su mujer, pero le dolía quedarse fuera de la Eurocopa “por una cosa que no controlas”. Aunque reconoce que tenía la suerte de ser asintomático y que siempre ha mirado el lado positivo.

“Los dos primeros días fueron complicados”, asegura. “Era muy duro perderme la Eurocopa y he vuelto con más ganas de ayudar al equipo”, dice.

Contribuye también el recibimiento que le hicieron sus compañeros y el cuerpo técnico. “Necesitaba el recibimiento de ayer después de unos días complicados para mí y para mi familia”, asume.