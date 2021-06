Bruno Hortelano anuncia que no estará en los Juegos de Tokio

“Mis objetivos son muy ambiciosos y con el tiempo que he tenido no he conseguido ponerme el cuerpo como un velocista y poder competir, y viendo las competiciones que he tenido este año, que han sido pocas, he valorado que mi mejor opción era cambiar de objetivo, cerrar el de Tokio y buscar otro más a corto y medio plazo. Me sabe muy mal, es muy difícil, pero siento que es la sensata y la correcta. Tengo un sueño dentro de mi corazón y no voy a dejar de lado este camino, así que yo seguiré”, con estas palabras en un vídeo en sus redes sociales Bruno Hortelano anunció que no va a estar en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Muchas gracias por vuestro cariño y apoyo (1)



👉😏👈#BR1 pic.twitter.com/4fj8ZFs5AH — Bruno Hortelano (@BrunoHortelano) June 15, 2021

El plusmarquista español de 100, 200 y 400 se había marcado como meta estar en la capital de Japón después de un recorrido con muchas curvas. En 2016 deslumbró proclamándose campeón de Europa de 200 y llegando a semifinales en los Juegos Olímpicos de Río. Poco después sufrió un grave accidente de coche que pudo ser fatal. Prácticamente le tuvieron que reconstruir la mano derecha Luchó para volver a competir y en 2018 tuvo su último gran año. Después llegaron las lesiones: una crónica en el tendón de Aquiles, que le “salía” cada vez que apretaba para volver a competir, otras musculares, como la última en los isquiotibiales... Y decidió hacer un cambio radical.

En octubre dio una vuelta por completo a lo que es su forma de prepararse. Su padre le presentó a Jesús Álvarez-Herms, que ha pasado a ser su fisiólogo y entrenador. En el equipo también están Sergi Mata, que le sigue en el día a día en Barcelona; el bioquímico Adrián Odriozola y el quiropráctico Xavier Elain. «Hicimos un estudio pormenorizado para ver de dónde podían venir esos problemas», contaba para LA RAZÓN su representante, Alberto Armas. Y el velocista comenzó de nuevo con una manera diferente de entrenar y de vivir. Una transformación para prepararse de forma más eficiente, desde fortaleces músculos que tenía dormidos, hasta el trabajo en las pistas, la alimentación, que ha pasado a ser toda de productos naturales, sin suplementos, o el descanso.

Todo eso le ha servido para dejar de lado las lesiones, las molestias, que ya no tiene, pero no ha podido ponerse en forma al ciento por ciento. Sin mínima para Tokio y sin apenas tiempo para conseguirla, pasa página para seguir adelante en busca de nuevos objetivos.