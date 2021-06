Euro 2020: Bélgica-Portugal: Thorgan Hazard echa a la campeona

Eurocopa

Puede que los madridistas que no viesen el partido entre Bélgica y Portugal sintiesen un pinchazo de esperanza al leer que el gol de Hazard dio la victoria y la clasificación a los belgas en su rocoso encuentro contra Portugal. Llevan tanto tiempo esperando a Hazard que cualquier buena noticia se considera un punto de inflexión en su carrera. Fue un golazo, desde fuera del área, ayudado por el portero portugués Rui Patricio. El problema para los madridistas, no para los belgas, que les da igual, el problema es que lo marcó su hermano Thorgan, titular como él en la selección de Roberto Martínez, pero en esta Eurocopa, más decisivo que su hermano mayor. A Edén, titular otra vez, se le vio más en la segunda parte, con el campo más abierto. Y varias veces en el suelo, con las manos en los tobillos, con todo el mundo temiendo una lesión. Se fue cojeando. Adiós esperanza.

Se le vio varias veces en el suelo porque según pasaban los minutos y los portugueses buscaban el gol con oportunidades e insistencia, el encuentro se fue calentando. Hubo un momento que estuvo a punto de estallar, porque Lukaku se pegó todo el partido con Pepe y le sacó de quicio. Pero quien lo pagó fue Thorgan Hazard, que en la segunda mitad, con la tensión por los aires, se llevó una falta de Pepe demasiado dura para la zona del campo en la que ocurrió. Joao Felix se metió por medio por si al ex madridista se le habían cruzado los cables, que no sería la primera vez y Portugal no podía permitirse perder un futbolista ni un follón que cortase su ritmo de juego ni que perdiese tiempo. Porque fue toda una segunda parte a contrarreloj, buscando el área, con Fernando Santos metiendo en el campo delanteros y jugadores imaginativos para darle la vuelta al marcador y a la defensa belga.

No lo consiguió, porque los de Roberto Martínez jugaron con tres centrales que superaban los treinta años y con Courtois, que es un seguro. Hubo un par de remates, un balón al palo y la sensación de que los de Cristiano Ronaldo estuvieron muy cerca del empate y que dieron todo lo que tenían dentro buscándolo. Quizá hasta lo merecieron. No lo lograron y el campeón de la última Eurocopa se despide con honor, que es una forma muy bonita de irse, pero por la que te vas igual.

Quizá le costó reaccionar. Frente a otros encuentros, el choque entre Bélgica y Portugal tardó mucho en entrar en calor. No está siendo una mala Eurocopa, con sorpresas, igualdad y buenos partidos. Por eso el comienzo de uno de los choques, a priori, más interesante fue algo decepcionante, con los dos conjuntos tomándose la medida, con el fin de evitar las contras. Fue un largo comienzo presidido por ataques estáticos, lentos y con precauciones. Lo mejor de esos minutos fue la potencia de Renato Sanches, el típico jugador que revoluciona encuentros y que ha sido lo mejor de Portugal en su camino por la Eurocopa. Fernando Santos ha variado mucho su plan a lo largo de los partidos, al igual que fue cambiando el plan inicial contra Bélgica para meter más mordiente. Pero el más incisivo en general ha sido Renato Sanches. Lo que no queda muy claro es si es bueno para una selección que su mejor jugador sea del tipo de Renato Sanches.

Porque cuando más jugó Portugal fue con Bruno Fernandes en el campo. Ahí sí que arrinconó a Bélgica. También es verdad que los de Roberto Martínez se dejaron empujar atrás. El gol de Thorgan Hazard en la primera mitad les invitó a ello. Su lanzamiento desde fuera del área cambió lo que estaba siendo el choque. Fue como si acabara el primer capítulo de precauciones, de medirse, de no hacer daño y se abriese el largo segundo capítulo de ir a la guerra.

Bélgica se manejó bien en las dos fases, porque cada vez es une equipo más experimentado. Por eso su técnico apostó por una defensa tan veterana. Sabía lo que le iba a esperar y quería a los que más jerarquía y más han vivido en el fútbol. Le salió bien. Bélgica vivió la segunda mitad cerca de su área, pero con campo abierto para buscar las contras. Ahí es cuando se vio a un Hazard con algo más de nivel que en sus dos últimos años y un Lukaku dispuesto a ir a la guerra contra todos. Es un futbolista que no dice que no a un choque, pero que también entiende el juego colectivo.

Portugal fue a por todas, con desesperación, rabia y sin mucho orden. Quizá era lo mejor. Es un equipo técnico, pero que puede ser bravo cuando lo requiere. Dio la cara, pero se quedó fuera.